Lethal Weapon 5 confirmé pour ramener le réalisateur original Richard Donner

Au début de cette année, à l’époque où nous n’avions aucune idée des épreuves et des tribulations qui nous arriveraient, il a été confirmé qu’un cinquième Arme mortelle le film était en développement. Eh bien, nous avons enfin d’autres bonnes nouvelles concernant la poursuite de la franchise d’action extrêmement populaire, avec des Arme mortelle le réalisateur Richard Donner confirme maintenant qu’il reviendra à la barre Arme mortelle 5.

«C’est le dernier. C’est à la fois mon privilège et mon devoir de le coucher. C’est excitant, en fait… Hahaha! C’est le dernier, je vous le promets.

Richard Donner, qui aura 91 ans à l’époque Arme mortelle 5 commence la production, confirme également que le prochain épisode sera le dernier de la franchise, ne lui laissant pas d’autre choix que de retourner au fauteuil du réalisateur et de terminer ce qu’il a commencé en 1987.

La première Arme mortelle a présenté au public l’adorable paire de détectives du LAPD dépareillés, Martin Riggs, un ancien béret vert devenu suicidaire après la mort de sa femme, et Roger Murtaugh, un vétéran de 50 ans de la force qui devient trop vieux pour cela . Joué respectivement par Mel Gibson et Danny Glover, le duo est devenu instantanément des icônes du genre, la franchise engendrant plusieurs suites et faisant appel à Joe Pesci, Rene Russo, Jet Li et Chris Rock en cours de route.

Le producteur Dan Lin a été le premier à confirmer que Lethal Weapon 5 avait reçu le feu vert. « Nous essayons de faire le dernier film Lethal Weapon », a-t-il déclaré en janvier. « Et Dick Donner revient. Le casting original revient. Et c’est tout simplement incroyable. L’histoire lui est très personnelle. Mel et Danny sont prêts à partir, donc il s’agit du scénario. »

Depuis lors, Mel Gibson, qui reprendra le rôle de Riggs, a confirmé que le film était en cours d’élaboration et ne pouvait s’empêcher d’exprimer son enthousiasme à travailler à nouveau sous la direction de Richard Donner. « Absolument. L’homme qui était derrière tout cela, l’homme qui l’a amené à l’écran et lui a donné les goodies y travaille en ce moment, Richard Donner. C’est une légende », a déclaré l’acteur.

Son co-star de retour, Danny Glover, a également expliqué à quoi s’attendre de la suite de l’héritage en disant: « Il y a eu une conversation à ce sujet en janvier. Je ne veux pas dévoiler l’intrigue du script que j’ai lu, mais je J’ai trouvé que l’intrigue avait une très grande pertinence pour certaines choses qui se passent aujourd’hui. Je peux le dire. Mais c’était en janvier. L’histoire change si vite … Mais oui, on en a parlé. Il y a quelque chose d’un plan. «

Il a continué, assurant aux fans que Arme mortelle 5 sera quelque chose de très spécial. « Oui, j’ai aimé », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. « Je peux seulement vous dire, si cela arrive, il y a quelque chose d’extraordinaire dedans. Si ‘Lethal Weapon’ nous donne une sorte de contribution à la compréhension un peu plus … Ce serait intéressant à faire. Ce serait intéressant pour voir comment nous prenons cela dans le cadre politique dans lequel nous nous trouvons; le cadre économique dans lequel nous nous trouvons. Et surtout ce cadre par opposition aux communautés qui ont été touchées par le type de violence policière, le type de normes policières et les pouvoir qu’ils exercent également. Et ce qui serait intéressant de ce point de vue, c’est à quoi pourrait ressembler cette tentative à ce moment précis. «

Cela nous vient de Telegraph.

Sujets: arme mortelle 5, arme mortelle