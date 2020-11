"l'étendue": Série De Science Fiction Terminée Après La Saison 6

Juste avant le début de la cinquième saison de “The Expanse”, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le bon: la saison 6 a déjà été commandée. Le mauvais: ce sera la dernière saison de la série de science-fiction.

Le 16 décembre, les tout nouveaux épisodes de la cinquième saison “The Expanse” débuteront sur Amazon. Ensuite, les fans découvriront ce qui arrive à Jim Holden, Alex Kamal, Naomi Nagata et les autres anti-héros au 24ème siècle.

Après la saison 6, il est temps de dire au revoir

Comme l’écrit Slashfilm, citant un communiqué de presse d’Amazon, il y aura une sixième saison plus tard – mais après cela, ce sera fini. “Nous sommes ravis de présenter aux fans incroyablement fidèles et passionnés de ‘The Expanse’ une fin satisfaisante qu’ils méritent. Nous savons qu’ils adoreront la façon dont les saisons 5 et 6 se dérouleront”, a déclaré Vernon, cité par Variety. Sanders, co-chef d’Amazon Studios.

Amazon devient le sauveur dans le besoin de “The Expanse”

C’est en fait un miracle que “The Expanse” ait en tout six saisons. Les trois premières saisons ont été diffusées sur Syfy, mais en 2019, la chaîne de télévision a annulé la série de science-fiction. Grâce à Amazon, le voyage n’était pas terminé, mais s’est poursuivi sur Prime Video.

Pleurer les fans?

Que disent les fidèles fans de “The Expanse” à propos de la deuxième volée de la série? Au moins, il ne semble pas que la série de science-fiction soit sauvée par un autre service de streaming après la saison 6. L’histoire, qui est basée sur les romans de James SA Corey, semble être racontée jusqu’à la fin – au moins sous forme de série.