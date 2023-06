L’été que nous vivons est-il basé sur une HISTOIRE VRAIE ?

Pandora Bracelet compos M daillon L' il ME

Donnez votre look une touche spirituelle avec ce Bracelet M daillon L' il Pandora ME. Le bracelet cha ne maillons Pandora ME est pr sent avec le connecteur C ur Violet Vif Pandora ME et le m daillon L' il Pandora ME, qui a une boucle ouvrable. Le m daillon peut tre port sur n'importe quel connecteur et sur les boucles d'oreilles Pandora ME. Remplacez le connecteur c ur par d'autres connecteurs d coratifs pour changer le look. *N'oubliez pas que les bijoux Pandora ME ne peuvent tre combin s qu'avec la collection Pandora ME.