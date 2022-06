L’été où je suis tombé amoureux sur Prime Video : détails et date de sortie de la série

in

Première vidéo

Pime Video prépare une nouvelle et grande première pour ce mois de juin. Obtenez tous les détails sur l’été je suis tombé amoureux.

© Prime VidéoLe protagoniste de L’été où je suis tombé amoureux

Un nouveau mois a commencé Première vidéo Elle a déjà présenté son calendrier avec lequel elle compte continuer à attirer les spectateurs. La plateforme, présente en Amérique latine depuis six ans, est un succès complet en termes de productions. En général, les fictions diffusées via ce service à la demande font fureur à l’échelle internationale. A tel point que, pour le mois de juin ne pouvait pas faire exception.

C’est parce qu’en quelques jours Prime Video lancera une bande romantique qui promet d’enchanter des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Il s’agit de l’été je suis tombé amoureux, une série composée de seulement 7 épisodes dans lesquels l’amour, le drame et la comédie seront les principaux protagonistes. La fiction a un casting très marquant dans lequel Lola Tung incarnera Belly, le personnage principal de cette histoire. Mais, avant la grande première, nous vous racontons tous les détails de cette série.

+ Tous les détails de L’été où je suis tombé amoureux :

Date de sortie:

l’été je suis tombé amoureux À venir sur Prime Video le 17 juin. La série sera présentée en première sur la plateforme avec l’ensemble de ses sept épisodes. En eux, l’histoire d’amour entre Belly et ses deux grands amours, Jeremiah et Conrad, va commencer une grande fiction.

Synopsis:

La série, déjà très attendue par les fans de romance en Première vidéo, suit la vie de Belly, une fille qui mesure sa vie en fonction des expériences qu’elle traverse pendant l’été. Pour elle, tout ce qui est bon et magique se passe entre les mois où elle n’est pas obligée d’aller à l’école. Mais, l’été dernier, tout bascule pour elle lorsqu’elle découvre que Jeremiah et Conrad, ses deux grands amis, sont en réalité ses grands amours.

Est-ce basé sur un livre ?

La réponse est simple : oui. l’été je suis tombé amoureux est une adaptation du livre de Jenny Han qui a écrit trois romans de cette histoire. Le premier livre est celui qui adaptera la série à venir, puis il y a il n’y a pas d’été sans toi et finalement, Nous aurons toujours l’été.

Aura-t-il une deuxième saison ?

Oui! Il y a peu de séries qui confirment leur deuxième saison avant la première de la première, mais celle-ci en fait partie. C’est parce qu’il y a quelques jours à peine, Prime Video a confirmé avoir renouvelé la fiction pour une deuxième édition. Est-ce que le fait que l’histoire soit basée sur des romans ouvre les possibilités de plus de saisons. De plus, cette bande pourrait avoir une troisième partie, d’autant plus qu’il y a trois écrits.

Moulage:

Les principaux acteurs de l’été je suis tombé amoureux Ce sont Lola Tung qui jouera Belly, Christopher Briney jouera Conrad tandis que Gavin Casalengo fera de même avec Jeremiah. Rachel Blanchard dans Susannah, Jackie Chung dans Laurel, Sean Kaufman dans Steven et Alfredo Narciso dans Cleveland rejoignent également le casting.

