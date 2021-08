L’été de Final Fantasy XIV arrive avec Moonfire Faire 2021

Square Enix nous invite à son été Final Fantasy XIV avec des glaces, des ours polaires et de grandes célébrations à Moonfire Faire 2021.

Quelqu’un chez Square Enix veut nous voir mourir de faim. Il y a quelques jours, ils se sont mis en appétit avec le livre de recettes de leur célèbre MMORPG, mais cela n’a pas suffi. Non, la société japonaise sait ce que nous voulons vraiment : de la crème glacée. Beaucoup de boules, très froides et de bonne saveur. C’est ce qui nous attend en cas de Final Fantasy XIV Été.

Nous connaissons déjà les détails de la Moonfire Faire 2021, l’événement estival habituel que Square nous prépare chaque année. Cette année, les choses sont claires : la crème glacée. Glaces très froides, servies et délicieuses. Si nous allons à Limsa Lominsa entre le 13 et le 26 août, nous pourrons y participer via la mission Unseasonable Chills, lancée par le PNJ Mayaru Moyaru.

Les prix pour avoir terminé l’événement sont très spéciaux. Nous pouvons tous espérer que le plat vedette de cette Moonfire Faire, appelé Ice Coast, viendra avec nous pour décorer nos maisons virtuelles. Ou de le consommer et de l’oublier, si vous n’avez pas d’âme. Ils nous offriront également une étagère de masques, qui étaient les vedettes de l’événement 2019, et du maïs grillé.

Le plus gros prix, cependant, va au-delà de la nourriture. Nous pourrons acquérir une nouvelle monture exclusive à cet événement : un ours polaire. Pour que le frais entre bien.

La route vers l’extension Endwalker est bien pavée. L’attente est longue, mais avec des événements comme celui-ci, nous avons du contenu pendant un certain temps dans Final Fantasy XIV. Ajoutez ce que chaque patch inclut habituellement par lui-même, comme l’a fait la version 5.55, et c’est qu’il y a du contenu pour des milliers d’heures.

Pour le moment, nous allons bien nous divertir, car d’ici la fin du mois, nous nous attendons à un autre événement très spécial : l’anniversaire du jeu. Et avec lui j’espère qu’à la fois un serviteur d’Emet-Selch.