L’état électrique : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Un livre de Simon Stålenhag, L’état électriqueest adapté au cinéma par nul autre qu’Anthony et Joseph Russo de Avengers : Fin de partie. Déjà, il y a beaucoup d’excitation autour L’état électrique simplement de tous les grands noms qui y sont associés. Millie Bobby Brown de Choses étranges va jouer et Michelle Yeoh de Tout partout tout à la fois vient de signer pour travailler sur le film aussi. Il y a plus de pouvoir des étoiles d’où cela vient.

L’état électrique vient d’être annoncé, et la production devrait commencer plus tard cette année. Mais les présages sont bons pour le film car les gens de l’industrie et les lecteurs sont enthousiasmés par la façon dont le film se déroule.

L’état électrique livre décrit le voyage d’une jeune fille et de son robot alors qu’ils se dirigent vers l’ouest à travers l’Amérique à travers les ruines d’une techno-apocalypse à la recherche de son jeune frère. L’esthétique du livre a été décrite comme rétro-futuriste, ce qui signifie généralement qu’elle se déroule si loin dans le futur que les choses futuristes se sont produites il y a si longtemps. Maintenant, nous nous retrouvons avec les restes en décomposition de choses incroyables. Cette histoire se déroule en 1997, mais dans l’univers alternatif de Stålenhag, les épaves de robots géants jonchent les survols d’autoroutes qui ne se connectent plus au sol. Si rien d’autre, ce sera un film visuellement époustouflant. Voici tout ce que nous savons sur L’état électrique.

L’état électrique : l’intrigue

Simon Stalenhag

L’état électrique suivra une adolescente à la recherche de son jeune frère dans ce désert rétro-futuriste de l’Ouest américain. L’image qu’il évoque rappelle presque celle d’un Tomber Jeu. Mais où Tomber concentre son esthétique sur l’Amérique de l’ère atomique, L’état électrique semble tirer sa sensation occidentale d’un ouest sauvage new-age qui pourrait se produire dans une post-apocalypse des années 90. Dans sa recherche, la jeune fille est accompagnée d’un petit robot et d’un vagabond excentrique qui voyage avec elle jusqu’à la côte ouest. En cours de route, la jeune fille découvre que le robot a été envoyé par son frère, et malgré sa nature mystérieuse, elle le laisse la rejoindre dans sa quête, espérant qu’il la mènera à lui.

C’est un pitch intéressant, c’est certain. Beaucoup de choses peuvent se passer au milieu d’un ouest techno post-apocalyptique avec un robot et un vagabond. Ce film a tous les ingrédients d’un classique du cyberpunk new-age. Avec son cadre occidental et ses images de science-fiction rétro, nous avons hâte qu’il arrive sur Netflix.

L’état électrique : le casting

Simon Stalenhag

Les stars déjà annoncées pour travailler sur le film sont énormes. Comme mentionné, Millie Bobbie Brown a été choisie comme protagoniste. Et à part Michelle Yeoh, Chris Pratt (gardiens de la Galaxie), Stanley Tucci (Les jeux de la faim), Jenny Slate (Parcs et loisirs), Jason Alexandre (Seinfeld), et Brian Cox (La suprématie Bourne, Succession) ont tous été nommés comme ayant des rôles dans le film.

Aucun de leurs rôles n’a encore été nommé, mais Jason Alexander devrait jouer le robot, tandis que Chris Pratt jouera probablement le vagabond. Pratt est généralement doué pour jouer des personnages décrits comme « excentriques ». De plus, ce serait un plaisir de voir Brown voyager avec Pratt, car le personnage de Brown devrait probablement être l’adulte dans cette situation.

Ce sont quelques grands noms pour monter un film comme celui-ci. Avoir les frères Russo en direct est une annonce à elle seule. Cependant, certaines personnes semblent avoir une opinion partagée sur leur implication. Malgré le succès de Avengers : Fin de partieleur film le plus récent, L’homme gris, n’a pas été si bien reçu par le public. Bien que ce fût le cas, L’homme gris est en train d’être transformé en une série de franchises cinématographiques.

Quoi qu’il en soit, les deux sont des cinéastes expérimentés qui ont déjà travaillé avec de nombreux acteurs et se sont révélés capables de réaliser de nombreux films et émissions de télévision divertissants. Les collaborateurs fréquents des frères, Christopher Markus et Stephen McFeely, se sont présentés pour travailler à nouveau avec eux. Les réalisateurs et les scénaristes ont respectivement travaillé sur plusieurs films Marvel passés. Markus et McFeely vont maintenant s’adapter L’état électrique dans ce qui est sûr d’être un excellent scénario.

Le film semble être un projet parfait pour Markus et McFeely puisqu’ils ont continuellement adapté des bandes dessinées et des romans graphiques dans le passé. L’état électrique n’est pas tant un roman graphique qu’un artbook de science-fiction. Stålenhag interpose son écriture avec d’incroyables illustrations photoréalistes de gigantesques robots brisés qui font partie de ses paysages. Ainsi, un excellent directeur de la photographie est la seule chose qui manque à l’équation de ce film.

Le tournage du film commence en octobre 2022 à Atlanta, en Géorgie, et devrait se terminer au printemps 2023. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été confirmée, L’état électrique sera diffusé exclusivement sur Netflix.