L’état du jeu sur PC: plus de 37 milliards de dollars de revenus en 2020 pour un segment en croissance

174,9 milliards de dollars. C’est le chiffre correspondant aux revenus du secteur du jeu vidéo dans le monde en 2020. Parmi ceux-ci, la majorité provient du monde mobile (49%, soit 86,3 milliards de dollars). Ensuite, nous avons les consoles, qui ont généré 29% de ces revenus (51,2 milliards), et en bas du tableau nous avons le PC, qui a généré les 22% restants. Et cela peut paraître « peu » par rapport aux autres plateformes, mais c’est un segment qui n’a cessé de croître.

C’est précisément pourquoi aujourd’hui nous allons revoir quel est le statut du jeu sur PC, quels ont été leurs chiffres les plus récents, quels jeux ont été les meilleurs vendeurs et, en général, quelle est la situation du PC en tant que plate-forme de jeu.

Les chiffres du jeu sur PC

Les chiffres varient en fonction du cabinet de conseil dans lequel nous regardons, mais nous pouvons d’ailleurs nous en tenir aux données Newzoo. Selon ce cabinet de conseil, le monde des jeux vidéo a déplacé environ 175 milliards de dollars, ce qui représente un Croissance de 19,6% sur un an. C’est quelque chose qui, d’une certaine manière, a du sens: 2020 a été une année de pandémie et les jeux vidéo ont été là comme une alternative de divertissement.

Le PC a généré 22% de ces revenus, ou ce qui est pareil, 37,4 milliards de dollars. Cela représente une croissance annuelle de 6,2%. Sur ces 37,4 milliards de dollars, 3,2 milliards de dollars proviennent de jeux par navigateur, le reste provenant de jeux physiques et de téléchargements numériques. Ou plutôt, des téléchargements numériques, puisque les ventes de jeux physiques sur PC ne sont guère plus que symboliques.

Les ventes de jeux physiques sur PC ne sont guère plus que symboliques

Ces données nous sont fournies par GameIndustry, qui s’associe chaque année à différents cabinets de conseil pour publier un rapport généreux avec les données économiques du secteur. Sur les 37,4 milliards de dollars générés par le PC, 98% correspondent à des téléchargements numériques. Seuls 2% des revenus PC provenaient des jeux physiques. De plus, sur les 174 milliards de revenus mondiaux, seuls 14,9 milliards, 9%, proviennent de jeux physiques. Ce format ne résiste que sur les consoles, où il représente 28% des ventes.

En bref, voici les derniers chiffres du jeu sur PC:

Revenu en 2020 : 37,4 milliards de dollars

: 37,4 milliards de dollars Revenus des jeux numériques : 33,1 milliards de dollars

: 33,1 milliards de dollars Revenu des jeux physiques : 4,3 milliards de dollars

: 4,3 milliards de dollars Croissance annuelle du jeu sur PC: 6,2% par rapport à 2019.

Que jouer sur PC

Maintenant que nous savons que le jeu sur PC génère un bon montant de revenus qui a également augmenté par rapport aux années précédentes, il est temps de parler de jeux vidéo. Et c’est là que les jeux gratuits prennent le gâteau. Le catalogue de jeux gratuits sur PC est vaste, important et déplace une énorme somme d’argent.

Les jeux gratuits sont strictement numériques. À l’échelle mondiale (sur toutes les plates-formes), les jeux numériques ont généré 127 milliards de dollars en 2020, et de cela, 98,4 milliards de dollars proviennent des jeux gratuits. En d’autres termes, près de 80 dollars sur 100 d’origine numérique proviennent de jeux gratuits. Ce n’est pas mal du tout. «Seuls» 24,5 milliards de dollars proviennent des jeux premium / payants qui, tout compte fait, ont augmenté de 28% par rapport à 2019%.

Concernant le PC, sur les 37 400 millions de dollars générés en 2020, 22,7 milliards proviennent de jeux gratuits. Superdata, qui fait partie de Nielsen, s’attend à ce que ce nombre augmente en 2021 pour atteindre 23,1 milliards de dollars. Sans surprise, le jeu gratuit le plus prolifique a été « League of Legends », qui, selon Superdata, a généré à lui seul 1,75 milliard de dollars en 2020. Pour une raison, c’est le plus grand représentant de l’eSport.

Si nous nous en tenons aux jeux premium ou payants, sur PC, ils ont généré 6,7 milliards de dollars, un chiffre qui n’a rien à voir avec celui des consoles, qui s’élève à 17,8 milliards de dollars. Il est difficile de dire combien d’unités de jeu ont été vendues dans le monde sur PC, mais nous pouvons le dire qui ont été les meilleurs vendeurs sur Steam, où rien qu’en 2020, plus de 10000 jeux ont été publiés.

Sur la plateforme Valve, nous pouvons accéder à la liste des jeux les plus vendus en 2020, bien que nous puissions également voir les actualités les plus populaires et le plus de joueurs. Le moyen le plus simple de voir ce qui a été joué et vendu en 2020 est dans un tableau, donc ci-dessous vous avez le top dix de chaque catégorie.

LES MEILLEURS VENDEURS LES ACTUALITÉS LES PLUS POPULAIRES LE PLUS JOUÉ Cyberpunk 2077 Les mondes extérieurs Counter Strike: Global Offensive (F2P) GTA V TemTem GTA V Red Dead Redemption 2 Échouement mortel Among Us Destin 2 (F2P) DOOM Eternal Cyberpunk 2077 Monde des chasseurs de monstres Cyberpunk 2077 La vie est étrange 2 Dota 2 (F2P) Borderlands 3 PUBG Rainbox Six Siege Mer des voleurs Terraria DOOM Eternal FIFA 21 DOTA 2 (F2P) Among Us Les gars de l’automne Destin 2 (f2P) Counter Strike: Offensive mondiale Porte de Baldur 3 Monde des chasseurs de monstres

Maintenant que nous parlons de Steam, qui est l’un des lanceurs de jeux vidéo PC les plus populaires, sinon le plus, quelques faits curieux: en 2020, il a accumulé 120 millions de joueurs actifs par mois et 24,8 millions de joueurs simultanés qui ont joué 50% d’heures supplémentaires. par rapport à 2019 (pas plus de 31,3 milliards d’heures). Que, en bref, signifie avoir livré 25,2 exaoctets de données l’année dernière seulement.

Et c’est l’état actuel du jeu sur PC. 2020-2021 es una de las mejores épocas para jugar en PC, si bien es cierto que la escasez de componentes está haciendo muy difícil acceder a esos procesadores y tarjetas gráficas de nueva generación que prometen llevar tecnologías como el trazado de rayos a los ordenadores de les joueurs. Quoi qu’il en soit, le point de vue reste que Le jeu sur PC n’est pas seulement en bonne forme, il se développe.