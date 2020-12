L’état de santé de Meredith sur les inquiétudes de Grey’s Anatomy

La saison 17 de Grey’s Anatomy est arrivée à sa fin après six épisodes passionnants qui avaient tout pour plaire. La première de ce jeudi n’a pas fait exception et parmi ses scènes émotionnelles se sont démarquées la rechute subie par Meredith dans son état de santé. Krista Vernoff, le showrunner de la série, en a parlé et a parlé de l’avenir du protagoniste. Qu’a t’il dit?

Le début du sixième chapitre avait le réveil du personnage d’Ellen Pompeo, qui se sentait en bon état votre rétablissement de Covid-19 et même eu une conversation amusante avec Tom Koracick. Cependant, quand il voulait aider un patient elle s’est effondrée au milieu de l’hôpital et a dû être à nouveau admise sous respirateur.

Les fans de la série s’inquiètent pour la santé du protagoniste et ils ont exprimé leur désir de savoir ce qui va lui arriver. Il y avait aussi ceux qui se lamentaient, mais prédisaient que les personnages du passé continueront d’apparaître dans les visions de Meredith sur la plage.

Meredith Gray meurt lors de la saison 17 de Grey’s Anatomy?

Vernoff a donné une interview à Deadline et a laissé entendre que le médecin survivrait à sa maladie, bien que 80% des personnes intubées par le coronavirus perdent la vie. « Je dirai que, historiquement, Meredith a défié des statistiques comme celle-là. Elle a des soins médicaux haut de gamme et une équipe complète de personnes dévouées à faire tout ce qu’elles peuvent pour la sauver et elle a une route difficile devant elle. »il expliqua.

Meredith Gray a été intubée pour un coronavirus dans le sixième épisode de la saison 17 (ABC)



En outre, le réalisateur a également indiqué s’il y aura plus d’acteurs du passé qui reviendront au programme. « La réponse honnête à cette question pour le moment est non. J’espère avoir une réponse différente à cette question très bientôt. », il a soutenu et anéanti les espoirs de revoir Lexie dans la série.

Enfin, il précise que la production des épisodes se poursuivra après les vacances et que la deuxième partie de la saison 17 arrivera après mars. « C’est parce que nous n’avons qu’un petit nombre d’épisodes cette année en raison du retard avec lequel nous revenons à la production. », conclut-il.