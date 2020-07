L’état de la connexion fibre en Espagne en 2020: couverture actuelle et plans des opérateurs pour les années à venir

L’Espagne a Le réseau fibre le plus puissant d’Europe, mais il y a encore des régions sans couverture. Grâce à l’engagement total envers le FTTH (fibre jusqu’au domicile), notre pays dispose d’une connexion stable qui va directement du central téléphonique à la maison. Selon les données du Conseil européen Fibre to Home 2020, l’Espagne dispose de plus d’installations connectées à la fibre (10 261) que la somme de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni.

C’est lui état de la connexion fibre en Espagne en 2020. Un bilan du réseau actuel, ce que les opérateurs nous ont promis il y a des années, ce qui a été réalisé et quelles sont les perspectives d’avenir.

Quelle couverture de fibre existe-t-il en 2020

Le rapport Couverture large bande en Espagne en 2019, publié en avril dernier 2020 par le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique explique que la couverture générale est 94% pour 30 Mbps et 84% pour plus de 100 Mbps, avec la perspective d’atteindre 91,24% pour cette dernière vitesse en 2021, suite aux projets en cours de déploiement.

En ajoutant les différents opérateurs, un total de 43.319.265 connexions est enregistré, atteignant un Couverture en fibre FTTH pour 80,4% des ménages en Espagne, plaçant l’Espagne bien au-dessus de la moyenne européenne, qui est inférieure à 30%.

En 2016, la couverture FTHH était de 63%, passant à 77% en 2018. Aujourd’hui, plus de trois foyers sur quatre ont une couverture en fibre optique en Espagne.

Dans les grandes villes, la couverture FTTH haut débit atteint 99,7%. Dans le cas des villes de 20 000 à 50 000 habitants, la couverture tombe à 79,2%. Dans les communes de 2000 à 5000 habitants, il est de 49,9%, dans les villes de 500 à 1000 habitants, 14,8% et seulement 1,6% de la population des communes de moins de 100 habitants ont accès à la fibre FTTH.

La plus forte croissance a été dans les provinces qui étaient dans la file d’attente pour des déploiements en 2018, par exemple Zamora, Lugo ou Ávila, avec une couverture augmentant de plus de 30% l’année dernière.

Selon les données d’avril 2020 de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), le déploiement a atteint un total de 51 millions d’accès fibre FTTH, contre 45 millions en décembre 2018.

Plus précisément, sur les 12,5 millions de lignes avec une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbps, 93,4% avaient une vitesse contractuelle de 100 Mbps ou plus.

Selon le rapport Index of the Digital Economy and Society (DESI) publié par la Commission européenne: “la connectivité dans notre pays s’est améliorée au cours de l’année dernière” et est “particulièrement bien positionnée dans la mise en œuvre de connexions à haut débit ultra-rapides en au moins 100 Mbps. ”

Ce que les opérateurs ont promis et ce qui a été réalisé

Les plans de déploiement de la fibre optique sont proche de répondre aux attentes fixé pour 2020, avec quelques mois pour atteindre les objectifs fixés il y a quelques années.

Telefónica a proposé en 2016 lors de sa réunion “La numérisation, la grande opportunité pour l’Espagne” d’atteindre 25 millions de foyers avec la fibre optique d’ici 2020. Il y a quatre ans, Telefónica expliquait qu’en 2020 la fibre atteindrait des populations de moins de 1000 habitants, quelque chose qui a été pleinement respecté. Ils n’ont pas atteint l’objectif de 25 millions, restant à 23,6 millions de FTTH basé sur les résultats trimestriels de juin 2020.

Dans le cas d’Orange, le plan initial en 2017 était d’atteindre 16 millions de foyers en fibre optique en 2020, soit une couverture de plus de 70% dans toutes les populations de plus de 5000 habitants. Le résultat actuel est que nous sommes à 66,8% de couverture pour ces populations et que les chiffres d’Orange, selon ses derniers résultats trimestriels, sont de 15,1 millions de foyers utilisant la fibre.

Vodafone n’est pas habitué à fixer des objectifs en matière de fibre, mais en 2013, il a annoncé un accord pour atteindre 6 millions de foyers avec la fibre en 2017. Un objectif qui a été dépassé puisqu’en septembre 2019, ils avaient 10,4 millions de foyers avec la fibre.

Quel est l’objectif pour les prochaines années

La couverture en zone rurale atteint 46% des ménages, bien au-dessus de la moyenne européenne de 21%. Mais le gouvernement prépare le programme national d’extension du haut débit de nouvelle génération (PEBA-NGA), dédié à l’extension du réseau haut débit à plus de 100 Mbps. Une aide de 149,5 millions d’euros est mise en place pour atteindre cette couverture atteint 91,24% dans toute l’Espagne et 75,29% dans les zones rurales d’ici la fin de 2021.

Selon le récent accord Espagne Digital 2025, il veut garantir que “100% de la population aura une couverture de 100 Mbps en 2025”. Pour contribuer à ce plan, Telefónica a annoncé son engagement envers cet objectif. Ce plan inclut également les zones rurales, toujours affectées par un déploiement lent.

En juillet de cette année, Orange a conclu un accord avec Euskaltel pour accéder à 1,8 million de foyers supplémentaires et étendre son réseau à 18 millions de foyers d’ici 2023.

Le Groupe MásMóvil a convenu avec Orange de déployer conjointement entre 2,2 et 2,75 millions d’unités FTTH entre 2020 et 2023. Actuellement MásMóvil compte 13,6 millions de foyers avec la fibre FTTH.

