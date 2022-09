L’état de Hasbulla expliqué alors que les gens ne savent toujours pas quel âge il a

La sensation des médias sociaux a fait un arrêt au stand à Le spectacle de Kyle et Jackie O pour répondre à quelques questions brûlantes, notamment sur sa vie amoureuse.

Après que Hasbulla ait répondu, son traducteur a répondu en disant : « J’y penserai plus tard. Je suis trop jeune. »

Bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé qu’il était atteint de la maladie, la maladie génétique semble donner au Daghestan des caractéristiques enfantines telles qu’un retard de croissance, un faible poids et une voix aiguë.

Le nanisme affecte la croissance et peut causer d’autres problèmes physiques, comme des jambes arquées ou une colonne vertébrale inhabituellement incurvée. Cela peut être dû au fait que le corps ne produit pas suffisamment d’hormone de croissance, bien que les gènes puissent également y jouer un rôle, selon le NHS.

En ce qui concerne les préférences personnelles d’Hasbulla, lors de sa tournée de conférences, les femmes qui viennent voir l’émission ne sont pas autorisées à se faire prendre en photo avec Hasbulla en raison de ses croyances religieuses et culturelles.

La célébrité a écrit une clause de non-responsabilité sur le dépliant de sa tournée qui disait: «À nos invitées, si vous souhaitez assister [the tour’s official] rencontrer et saluer Hasbulla, vous êtes le bienvenu, mais veuillez reconnaître les limites de la photographie.