L’état d’Anne Heche est devenu stable après un accident de voiture enflammé, la famille demande des prières

Famille et amis de l’actrice Anne Hèche demandent des prières pour son rétablissement à la suite d’un accident de voiture qui a gravement blessé la gagnante d’un Emmy. Vendredi, Heche aurait conduit un véhicule qui s’est écrasé dans une maison du quartier de Mar Vista à Los Angeles. La maison et le véhicule ont tous deux pris feu, ce qui a conduit Heche à l’hôpital où son état a été déclaré critique.

Par Gens, l’état de Heche est maintenant devenu stable et elle reste intubée après avoir subi de graves brûlures. Une déclaration d’un représentant parlant pour Heche a également publié une brève déclaration confirmant son état et appelant les fans à envoyer des prières.

« Anne est actuellement dans un état stable », indique le communiqué. « Sa famille et ses amis demandent vos pensées et vos prières et respectent sa vie privée pendant cette période difficile. »

TMZ a également rapporté que Heche avait également été impliqué dans un autre accident un peu moins grave peu de temps avant l’accident de feu. Selon le point de vente, Heche s’était d’abord écrasé dans le garage d’un complexe d’appartements à proximité. Des témoins auraient déclaré qu’ils avaient tenté de faire sortir Heche du véhicule lorsqu’elle aurait mis la voiture en marche arrière et s’est éloignée rapidement des lieux, ce qui a conduit à l’accident presque mortel qui s’est produit peu de temps après.

Anne Heche a obtenu du soutien et de bons voeux

Sur tous les réseaux sociaux, de nombreux fans ont déjà souhaité bonne chance à Heche et envoyé ces prières d’encouragement pour aller mieux. Certains de ceux qui connaissent Anne Heche se sont joints aux fans pour envoyer amour et soutien. L’acteur James Tupper, qui était auparavant en couple avec Heche et partage un fils de 13 ans avec l’actrice, a posté sur Instagram un message accompagné d’une photo de Heche et de leur enfant.

« Pensées et prières pour cette charmante femme, actrice et mère ce soir Anne Heche. Nous t’aimons », indique le message.

« Bien qu’Anne et moi ne soyons plus ensemble, la nouvelle tragique d’aujourd’hui a été dévastatrice pour moi et pour tous ceux qui l’aiment », a déclaré l’acteur Thomas Jane, qui est également sorti avec Heche et a travaillé avec elle sur Suspendu, a déclaré au Daily Mail. « Mon cœur va à Anne et à ses deux fils. Pour l’instant, Anne est stable et on s’attend à ce qu’elle s’en sorte. Mes pensées et mes prières vont à Anne, l’un des vrais talents de sa génération. Dieu merci, personne d’autre n’a été blessé. «

Actrice chevronnée, Heche a déjà remporté un Daytime Emmy pour son rôle dans Un autre monde avant d’obtenir plus tard une autre nomination pour un Primetime Emmy Award pour son rôle dans le téléfilm Le choix de Gracie. Ces dernières années, elle est apparue dans des films comme Mon ami Dahmer, Le dernier mot, Le meilleur des ennemiset Le disparu. Ses apparitions les plus récentes sur petit écran incluent la compétition sur Danser avec les étoiles et des rôles récurrents dans Le brave et PD de Chicago. Heche devrait également apparaître dans la prochaine série HBO L’idole.