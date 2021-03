L’État américain atténue ses lumières pour empêcher les oiseaux migrateurs de claquer dans les gratte-ciel

15 mars 2021 09:51:45 IST

Les lumières de Philadelphie pourraient ne pas briller aussi brillamment dans les semaines à venir, car une coalition de la Cité de l’Amour Fraternel tente d’empêcher des millions d’oiseaux migrateurs qui traversent deux fois par an de claquer dans les gratte-ciel et de s’écraser sur le trottoir. Bird-Safe Philly a annoncé jeudi l’initiative Lights Out Philly, un programme volontaire dans lequel autant de lumières externes et internes dans les bâtiments sont éteintes ou atténuées la nuit au printemps et à l’automne. Le problème des lumières artificielles attirant les oiseaux vers leur mort en ville n’est pas nouveau.

«Nous avons des spécimens dans la collection d’ornithologie de l’académie d’un meurtre qui s’est produit lorsque les lumières ont été installées pour la première fois sur la tour de l’hôtel de ville de Philadelphie en 1896», a déclaré Jason Weckstein, conservateur associé de l’ornithologie à l’Académie des sciences naturelles de l’Université Drexel.

La coalition, qui comprend Audubon Mid-Atlantic, l’Académie des sciences naturelles de l’Université Drexel, le Delaware Valley Ornithological Club et deux sections locales d’Audubon, formée après le plus grand événement de collision de masse de la ville en 70 ans a été signalé en octobre dernier. Des centaines d’oiseaux morts ont été trouvés dans la ville.

« Les conditions étaient parfaites pour un vol migratoire lourd et imparfaites étant donné qu’il y avait un plafond bas de nuages ​​et de pluie », a déclaré Weckstein. «Cela, combiné aux lumières lumineuses de la ville de Philly, a été un désastre pour de nombreux oiseaux migrateurs d’automne qui s’envolent vers le sud.»

Les oiseaux naviguent pendant la migration en utilisant des signaux célestes et lorsqu’ils ne peuvent pas voir les étoiles par une nuit nuageuse, ils sont déconcertés par les lumières vives de la ville, selon les experts.

Les fenêtres posent un problème, selon Weckstein, car les oiseaux peuvent voir le reflet des arbres ou du ciel.

Les scientifiques estiment qu’entre 365 millions et un milliard d’oiseaux sont tués chaque année par des collisions avec des bâtiments ou d’autres structures extérieures aux États-Unis et ces accidents font des ravages sur certaines espèces.

Les gorges jaunes, les moineaux à gorge blanche, les oiseaux-chats gris et les oiseaux fours sont les victimes les plus courantes à Philadelphie, ont déclaré les experts, et ces espèces sont également menacées par le changement climatique et d’autres prédateurs.

«L’oiseau de four et la paruline bleue à gorge noire font partie des centaines d’espèces d’oiseaux qui courent maintenant un risque accru d’extinction en Amérique du Nord en raison du changement climatique», a déclaré Keith Russell de Audubon Mid-Atlantic. «Mais bon nombre de ces espèces sont également confrontées à la menace supplémentaire de collision avec des bâtiments.»

Russell a déclaré que l’initiative de Philadelphie avait l’avantage supplémentaire de réduire la consommation d’énergie, ce qui pourrait ralentir le changement climatique.

Le programme Lights Out Philly se déroule du 1er avril au 31 mai et du 15 août au 15 novembre. Les gestionnaires immobiliers et les locataires sont invités à éteindre volontairement les lumières entre minuit et 6 heures du matin, en particulier dans les étages supérieurs, les halls et les atriums d’un immeuble.

L’Association des propriétaires et gestionnaires d’immeubles de Philadelphie, qui représente plus de 475 membres qui possèdent ou gèrent des propriétés commerciales ou fournissent des services aux immeubles, a déclaré que la réponse a été «extrêmement robuste».

«Nous avons quelques premiers utilisateurs et la liste approche 20 bâtiments, dont beaucoup sont des membres emblématiques et très reconnaissables de la ligne d’horizon de Philadelphie, tels que One and Two Liberty Place, Comcast Technology Center et Comcast Center, Mellon Bank Building et tout Brandywine Les bâtiments Center City et University City de Realty Trust », a déclaré Kristine Kiphorn, directrice générale de BOMA.

«Nous pouvons faire notre part dans la communauté pour aider à préserver la population d’oiseaux, et nous arrivons à économiser l’énergie en même temps, économisant de l’argent pour nos locataires et nos actifs.

La National Audubon Society, avec ses partenaires, a établi le premier programme Lights Out en 1999 à Chicago. Philadelphie rejoint 33 autres villes, dont New York, Boston, Atlanta et Washington, DC

La coalition Bird-Safe Philly travaille à élargir la surveillance dans toute la ville afin d’identifier les zones à problèmes et de déterminer si sa campagne est efficace.

Bien que la gradation des lumières puisse aider, il y a un danger pour les oiseaux sauvages: les chats sauvages et d’extérieur sont les plus grands tueurs des oiseaux, a déclaré Weckstein.

.

