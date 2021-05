L’esturgeon «  monstre  » de 7 pieds trouvé dans la rivière Detroit pourrait avoir plus de 100 ans

Les biologistes viennent de capturer un esturgeon de 109 kilogrammes (240 livres) mesurant 6 pieds 10 pouces (2,1 mètres) de longueur dans la rivière Detroit, au Michigan. Selon le US Fish and Wildlife Service (USFWS), l’énorme poisson, qui est probablement une femelle et pourrait avoir plus de 100 ans, serait l’un des plus gros poissons du genre jamais capturés aux États-Unis.

Les chercheurs ont étudié l’esturgeon jaune dans la région le 22 avril lorsqu’ils ont capturé l’esturgeon géant. Il a fallu trois personnes pour transporter, mesurer et marquer le poisson, qui a ensuite été relâché dans la rivière. Les biologistes, du Bureau de conservation des poissons et de la faune d’Alpena (AFWCO), ont été choqués par la découverte et ont décrit l’esturgeon comme un «monstre de rivière réel». selon CNN .

«Au fur et à mesure que nous l’avons ramené, il est devenu de plus en plus gros», a déclaré Jason Fischer, un biologiste des poissons à l’AFWCO qui était impliqué dans la capture de l’esturgeon, à 45Secondes.fr. « Il a fini par être plus du double de la taille de tous les poissons capturés dans la région auparavant, notre excitation était à travers le toit. »

Il était difficile pour l’équipe de déterminer le sexe ou l’âge du poisson dans le court laps de temps dont elle disposait pour l’évaluer; mais sa taille suggère que l’esturgeon est une femelle qui a probablement plus de 100 ans. Incroyablement, elle avait réussi à éviter la détection par des enquêtes scientifiques dans la région pendant plus de 20 ans, a déclaré Fischer.

Gentils géants

Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) se trouvent dans les systèmes d’eau douce à travers les États-Unis, de la baie d’Hudson au fleuve Mississippi. Les mâles peuvent vivre de 50 à 60 ans, mais on pense que les femelles ont une durée de vie supérieure à 100 ans et, par conséquent, elles peuvent devenir beaucoup plus grandes, selon l’USFWS .

Les esturgeons ressemblent beaucoup à leurs ancêtres préhistoriques et ont une queue de requin distincte et des rangées de plaques blindées appelées «écailles» pour la protection. Ces caractéristiques, combinées à leur grande taille, donnent aux poissons leur aspect monstrueux; mais ils sont en fait totalement inoffensifs pour les humains.

Les esturgeons se nourrissent de fond et passent la plupart de leur temps au fond des rivières et des lacs, où ils se nourrissent d’insectes, de vers, d’escargots, d’écrevisses et de petits poissons. Ils attrapent leurs proies par succion – en aspirant de grandes quantités d’eau et de sédiments remplis de proies – et par conséquent, ils n’ont pas de dents.

L’esturgeon jaune est également très populaire parmi les résidents locaux de la région de la rivière Détroit. « Ce sont des poissons gros et charismatiques, et beaucoup de gens aiment les voir et savoir qu’ils sont là-bas », a déclaré Fischer.

Sous la menace

L’esturgeon jaune est actuellement répertorié comme menacé dans 19 des 20 États où il se trouve, y compris le Michigan, selon l’USFWS. Il y a un certain nombre de raisons à cela, y compris la pollution toxique dans les cours d’eau et la construction de barrages et de mesures de lutte contre les inondations qui ont une incidence sur leur capacité à remonter le courant jusqu’à leurs frayères. Cependant, l’un des principaux facteurs était la surpêche historique.

«Il y a environ 120 ans, il y avait une très forte pêche commerciale de l’esturgeon à travers les États-Unis», a déclaré Justin Chiotti, biologiste des poissons à l’AFWCO qui n’était pas impliqué dans la capture de l’esturgeon, à 45Secondes.fr. « Beaucoup de gros poissons ont été enlevés. »

Depuis lors, d’autres pressions, telles que la pollution, ont réduit l’espérance de vie de l’esturgeon, ce qui rend la taille de ce poisson encore plus impressionnante, a déclaré Chiotti.

Il y a maintenant des interdictions de pêche commerciale et des limites de capture strictes pour la pêche récréative de l’esturgeon, qui commencent à montrer des signes de rétablissement, a déclaré Fischer. La rivière Detroit a maintenant l’une des populations les plus saines du pays, avec plus de 6 500 esturgeons jaunes, a déclaré Chiotti.

Les enquêtes menées par l’AFWCO et d’autres groupes de l’USFWS à travers le pays jouent un rôle important dans le suivi du rétablissement de la population, et des individus surdimensionnés comme celui-ci sont des indicateurs que la population et l’écosystème dans son ensemble se portent bien, a déclaré Chiotti.

Cependant, les scientifiques pensent qu’il peut encore y avoir de plus gros poissons cachés dans les profondeurs.

« Je ne pense pas que nous ayons attrapé le plus gros esturgeon du système », a déclaré Chiotti. « Il existe des récits historiques de découverte de poissons encore plus gros. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.