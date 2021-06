L’essor des sodas meilleurs pour la santé – et 7 d’entre eux à essayer

Nous ne savons pas si vous l’avez remarqué, mais il fait chaud dehors – comme à l’intérieur, les vagues de chaleur balayent le pays. Bien que l’eau soit le meilleur choix pour rester hydraté, vous voulez parfois quelque chose d’amusant pour vous rafraîchir – comme, disons, un soda – mais vous pourriez trouver qu’une boisson sucrée peut être écoeurante par la chaleur. Heureusement, il existe de nouvelles options de boissons gazeuses sur le marché qui vont au-delà des bombes à sucre habituelles. Ces nouveaux sodas sont disponibles dans des saveurs intéressantes, sont plus faibles en sucre et cherchent soit à offrir un bien-être, soit une alternative aux boissons alcoolisées.

Julia Momose, directrice de la création et partenaire de Kumiko, un bar à cocktails à Chicago, soupçonne que l’augmentation des sodas créatifs est un effet d’entraînement du mouvement des boissons non alcoolisées, ainsi qu’un accent accru sur le bien-être. Momose a remarqué que de plus en plus de personnes recherchaient des boissons sans sucres raffinés à Kumiko, où un sel au citron avec du matcha superposé est une boisson populaire ces derniers temps.

« Ils veulent juste des édulcorants naturels comme le miel ou l’agave. J’ai l’impression que cette tendance qui fleurit depuis un certain temps devient de plus en plus la norme, ce à quoi les gens s’attendent », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI.

Hella Cocktail Co. a été fondée en 2011 mais a lancé sa boisson gazeuse, Bitters & Soda, il y a environ un an et demi. L’entreprise fabrique des mélangeurs et des amers et espérait depuis longtemps créer une version en conserve de sa boisson préférée, une simple combinaison d’amers et de soda, a expliqué le co-fondateur Eddie Simeon. L’élixir a longtemps été un favori dans les bars, utilisé pour prendre un rythme entre les boissons ou comme alternative non alcoolisée.

Lorsque Simeon et ses partenaires ont fondé Hella Cocktail Co., le seul endroit pour obtenir un cocktail artisanal était un bar clandestin ou haut de gamme.

« Le monde des cocktails et la communauté ont tellement changé depuis lors que j’ai l’impression que Bitters & Soda subit les effets de nombreux facteurs différents, pas seulement les habitudes de consommation d’alcool avec moins ou pas d’alcool, mais aussi le mouvement du meilleur pour vous. , dit Siméon. « Les gens qui trouvent des alternatives à faible teneur en sucre et ceux qui recherchent simplement une eau pétillante meilleure et plus intéressante pour commencer. »

Le sous-genre des amers et des sodas est depuis longtemps populaire dans des endroits comme l’Italie, où la boisson non alcoolisée aigre-douce Chinotto règne en maître, mais n’a que récemment fait des progrès aux États-Unis. Aujourd’hui, cependant, il existe de nombreuses boissons non alcoolisées amères parmi lesquelles choisir.

Pourquoi cet intérêt soudain pour l’amer ? « Je pense que c’est juste une évolution du palais », a déclaré Kellie Thorn, une barman d’Atlanta, à AUJOURD’HUI. Alors que d’autres cultures ont longtemps adopté les notes amères, les Américains n’en étaient tout simplement pas encore là. « Au fur et à mesure que l’intérêt des gens pour les cocktails et les différentes saveurs progresse. et juste les palais des gens changent, ils sont juste un peu plus ouverts à ces choses maintenant. »

Que vous recherchiez un soda rafraîchissant qui pourrait vous donner un coup de pouce pour la santé ou une boisson gazeuse qui fait un excellent apéritif, voici sept nouvelles gorgées à essayer.

Le soda Alta du Casamara Club. Alta

Casamara Club est une idée originale de Jason LaValla, un ancien avocat qui voulait faire bouger les choses un peu. Il a donc développé une gamme de « sodas loisirs » inspirés de l’amari italien (un amaro est une liqueur herbacée ; amari est le pluriel pour amaro). Il y en a quatre au choix en fonction de ce que vous mangez et de l’ambiance que vous recherchez. Onda, par exemple, est le spritz côtier aux notes de citron et de sauge qui se marie bien avec le risotto. Mais vraiment, ils sont tous bons pour un happy hour au bord de la piscine (ou dans votre salon), et la société vend maintenant sa saveur Alta (qui rappelle le Negroni) dans une boîte pour une portabilité facile.

Le Spritz de Ghia. Nacho Alegre / Ghia

La fondatrice Melanie Masarin est française et italienne et a été influencée par l’apéritif méditerranéen (à la fois un rituel de l’happy hour et une boisson de style amer, comme le spritz Aperol) lorsqu’elle a imaginé Ghia. La boisson aux teintes rouges est faite avec des plantes comme des extraits de racine de gentiane, de gingembre et de mélisse. Il y a environ un mois, Ghia a lancé une version en conserve d’un spritz – Ghia, eau gazeuse, romarin et yuzu – ce qui permet de les jeter facilement dans votre sac de plage et de les apprécier lors de vos déplacements.

Citron Vert Pétillant & Yuzu Spritz de Fever-Tree. Arbre de la fièvre

Fever-Tree existe depuis 2004, mais n’a présenté sa saveur pétillante de citron vert et de yuzu que ce printemps. C’est un favori de Momose, non seulement parce qu’il est faible en calories, mais aussi parce que les notes d’agrumes se marient bien avec des spiritueux comme le gin et la vodka, et le soda peut facilement être apprécié seul.

Tonique pétillant à la cerise et à la vanille d’Olipop. olipop

Les saveurs d’Olipop semblent classiques (pensez au Cola Vintage et à la Vanille cerise) mais les sodas eux-mêmes sont tout sauf. Ce sont en fait des boissons saines qui sont censées être bonnes pour la digestion. Les boissons sont faibles en sucre et sont faites avec de la racine de manioc qui donne à chaque canette de 12 onces 9 grammes de fibres. Parmi les produits phares de la gamme, citons la crème à la fraise et à la vanille (celle-ci n’est ici que pour une durée limitée, cependant).

Bitters & Soda de Hella Cocktail Co.. Hella Cocktail Co

Il existe quelques variétés parmi la gamme Bitters & Soda de Hella. Il y a Dry, qui est complètement non sucré mais parfumé, avec des notes de clou de girofle et de racine amère, et à l’autre extrémité du spectre, il y a Pamplemousse, qui est également non sucré mais très fruité. Les autres saveurs incluent Lemon & Lime, Curcuma et Spritz Aromatic. Tous peuvent être dégustés seuls ou utilisés comme mélangeurs.

Soda prébiotique Mayawell’s Pear Lime. Mayawell

Que faites-vous après avoir travaillé dans l’industrie du mezcal ? Si vous êtes Vicente Reyes, vous prenez ce que vous savez sur l’agave et vous avez trouvé Mayawell, un soda prébiotique édulcoré avec du nectar d’agave. Les saveurs sont toutes à base de fruits et vous feront probablement penser à des pensées tropicales, avec des options comme Ananas Mango et Strawberry Ginger Hibiscus.

L’assortiment de sodas probiotiques de Culture Pop. Culture Pop

Alors que quelques-uns des sodas mentionnés sont prébiotiques (c’est-à-dire qu’ils contiennent des fibres qui nourrissent de bonnes bactéries dans l’intestin), Culture Pop est probiotique, ce qui signifie qu’il regorge de bactéries bénéfiques. La marque a été lancée il y a un an en se concentrant sur la fabrication de sodas à base de jus de fruits et d’épices. Dans les canettes aux couleurs vives, vous trouverez des saveurs comme la pastèque, le citron vert et le romarin; Baies sauvages, basilic et citron vert ; et gingembre, citron et curcuma.

