L’essor de l’art conceptuel Skywalker passe un moment clé à Coruscant

Un nouveau concept art de The Rise of Skywalker a fait son chemin en ligne. L’image en question a été partagée par l’artiste Adam Brockbank, qui a travaillé au développement du film à ses débuts. Comme le révèle cet art, l’un des plus grands moments de Rey de l’épisode IX a presque eu lieu dans un endroit radicalement différent. Coruscant, pour être exact.

La scène de la première bande-annonce du film, dans laquelle Rey s’enfuit de Tie Whisper de Kylo Ren avant de revenir en arrière et de couper son aile, s’est déroulée sur la planète désertique de Pasaana. C’était plutôt une friche sèche et vide. Cependant, au début, Adam Brockbank a envisagé que cela se produise sur la planète urbaine autrefois animée de Coruscant. Mais comme on peut le voir, dans sa version de la planète dans la trilogie suite, la planète telle que nous la connaissions dans la trilogie précédente a été dévastée. Brockbank a partagé l’image avec la légende suivante.

« Ce moment … mais sur un Coruscant dévasté. Concept de stade de développement … »

Coruscant était un élément majeur de la trilogie préquelle de George Lucas et a été présenté au public en La menace fantôme. C’était l’épicentre de la République Galactique, ainsi que de l’Empire dans les années qui ont suivi une fois que Palpatine a pris le pouvoir. De nombreux événements majeurs pendant la guerre des clones et tout au long de l’histoire de la galaxie s’y sont déroulés. La planète couverte de gratte-ciel a également abrité le temple et les archives Jedi pendant de nombreuses années au plus fort de leur pouvoir. Mais tout cela s’est terminé lorsque l’Ordre 66 a été exécuté à la fin de La revanche des Sith, qui a vu la plupart des Jedi traqués et tués.

Peu de choses des préquelles ont été abordées dans la trilogie de Disney, qui a commencé avec le réveil de la force en 2015. Bien qu’il y en ait beaucoup qui aiment la trilogie prequel maintenant, il fut un temps où les films étaient largement détestés par les fans. En tant que tel, il n’est pas trop surprenant que Disney ait choisi de ne pas faire référence à ces films. Mais l’idée de présenter Coruscant pendant le règne du Premier Ordre aurait été un moyen intéressant de tout boucler. En fin de compte, le réalisateur JJ Abrams a décidé d’aller dans une autre direction en nous amenant sur une planète entièrement nouvelle.

Star Wars: La montée de Skywalker s’est avéré être un film qui divise. Les critiques étaient durement divisées sur le suivi de Le dernier Jedi, ce qui a également été assez source de division. Bien que la deuxième entrée de JJ Abrams dans la franchise se soit avérée un succès financier, remportant plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Depuis, Disney a pris une pause dans les films pour se concentrer sur les efforts sur le petit écran, tels que The Mandalorian sur Disney +, ainsi que d’autres émissions Star Wars en direct en cours de développement. Un nouveau film mystérieux Star Wars est actuellement daté de décembre 2023, avec d’autres versements prévus en décembre 2025 et décembre 2027. Assurez-vous de vérifier l’art par vous-même sur Instagram d’Adam Brockbank.

Sujets: Star Wars, Star Wars 9