L’essai Solidarity de l’OMS testera trois nouveaux médicaments potentiels COVID-19 dans une nouvelle phase

L’étude a commencé en juin 2021 et se poursuivra jusqu’en mai 2022 et est menée dans plus de 600 hôpitaux de 52 pays.

L’essai Solidarity PLUS de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) testera quatre nouvelles thérapies – l’artésunate, l’imatinib et l’infliximab – pour traiter le COVID-19. Crédit image : AP Illustration/Peter Hamlin

L’essai Solidarity PLUS de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) entrera dans sa deuxième phase. Il testera quatre nouvelles thérapies – artésunate, imatinib et infliximab – pour traiter COVID-19 .

Quatre médicaments – remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir et interféron – ont été évalué lors d’un précédent essai Solidarité PLUS où ils ont découvert qu’ils avaient « peu ou pas d’effet sur les patients hospitalisés atteints de COVID-19 . »

Ces médicaments ont été choisis par un groupe d’experts indépendants car ils pourraient réduire le risque de décès chez les patients hospitalisés pour COVID-19 . Les fabrications de ces des médicaments ont été donnés pour les épreuves.

L’essai Solidarity PLUS de l’Organisation mondiale de la santé est le plus grand essai contrôlé randomisé en cours au monde sur le potentiel COVID-19 thérapeutique. Il représente la plus grande collaboration mondiale entre les États membres de l’OMS.

Avec des milliers de chercheurs et de patients impliqués, il permet à l’essai d’évaluer plusieurs traitements simultanément en utilisant les mêmes protocoles. Cela les aide également à obtenir des estimations solides de l’effet d’un médicament sur la mortalité, même des effets modérés.

De nouveaux traitements sont ajoutés aux directives tandis que l’OMS abandonne ceux qui sont inefficaces ou s’avèrent dangereux ou inefficaces.

Cette étude a débuté en juin 2021 et se poursuivra jusqu’en mai 2022. Elle est menée dans plus de 600 hôpitaux de 52 pays.

« Trouver des thérapies plus efficaces et accessibles pour COVID-19 les patients restent un besoin critique, et l’OMS est fière de diriger cet effort mondial », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Les trois médicaments sont :

Artésunate est produit par Ipca et traite le paludisme. Il est dérivé de l’herbe Artemisia annua. L’artésunate est un dérivé de l’artémisinine qui est considéré comme très sûr car il est utilisé pour traiter le paludisme depuis plus de 30 ans. L’Artemisia annua, communément appelée absinthe douce, est une plante que l’on trouve en Asie et dans certaines parties de l’Amérique du Nord. La dose standard utilisée pour traiter le paludisme sera administrée par voie intraveineuse pendant sept jours et ses propriétés anti-inflammatoires seront évaluées.

Imatinib est produit par Novartis et est un traitement contre le cancer. C’est un médicament oral et les premières données expérimentales suggèrent qu’il peut « inverser la fuite capillaire pulmonaire ». Il sera administré par voie orale, pendant 14 jours, quotidiennement.

Infliximab a été produit par Johnson and Johnson et traite les maladies liées au système immunitaire. C’est un inhibiteur du TNF alpha, un anticorps monoclonal chimérique qui reconnaît le TNF alpha humain. Ces types de médicaments anti-TNF sont utilisés depuis plus de 20 ans. Ils ont démontré leur efficacité et leur innocuité pour restreindre l’inflammation à large spectre, y compris chez les populations âgées qui sont les plus cliniquement vulnérables au COVID-19 . Une dose standard reçue par les patients atteints de la maladie de Crohn sera administrée par voie intraveineuse.

