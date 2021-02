L’essai du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les femmes enceintes commence dans le but d’atteindre des sous-groupes importants

AstraZeneca surveille également les participants à leur étude qui ont conçu depuis leur participation à l’essai.

Un agent de santé administre une dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNtech COVID-19 à une femme enceinte aux services de santé Clalit, dans la ville côtière méditerranéenne d’Israël de Tel Aviv le 23 janvier 2021. – Israël a commencé à administrer de nouveaux vaccins contre le coronavirus aux adolescents alors qu’il a poursuivi sa campagne de vaccination, un quart de la population étant désormais vaccinée, ont déclaré des responsables de la santé. Image: Jack Guez / AFP

Le fabricant de médicaments Pfizer et son partenaire allemand BioNTech doivent commencer des essais pour leur ARN messager COVID-19 vaccin chez 4 000 femmes à des stades ultérieurs de la grossesse, selon une liste en ligne dans le registre américain des essais cliniques. L’étude à mi-parcours du vaccin, appelée BNT162b2, sera menée chez 350 volontaires vaccinés entre leur 27e et 34e semaine de gestation, pour s’assurer que le vaccin est sûr à utiliser. Par la suite, un essai avancé plus large avec des femmes vaccinées entre leur 24e et 34e semaine de grossesse aurait également lieu.

Les essais vaccinaux Pfizer-BioNTech avec des femmes enceintes seront menés dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Afrique, selon un Bloomberg Quint rapport. L’objectif de l’essai sur le troisième trimestre de la grossesse est de minimiser les risques pour les enfants à naître, a déclaré BioNTech.

L’essai examinera également la sécurité du vaccin chez les bébés de femmes enceintes vaccinées et si des anticorps protecteurs peuvent avoir été transférés à leurs nouveau-nés, a déclaré Pfizer dans un communiqué. Alors que les volontaires enceintes de l’étude seront recrutées et suivies pendant une période de sept à dix mois (selon qu’elles ont reçu le vaccin ou le placebo), les nourrissons seront suivis pendant environ six mois après l’accouchement.

Pfizer et BioNTech ont également déclaré que le vaccin sera testé dans les mois à venir chez les enfants plus âgés entre cinq et onze ans, et chez les enfants de moins de cinq ans à la fin de 2021. L’essai de phase 3 en cours comprend déjà des enfants âgés de 12 à 15 ans. Les entreprises ont également partagé leur plan d’évaluation du vaccin dans la population immunodéprimée ensuite.

AstraZeneca a également pris des dispositions pour surveiller les participants à leur étude de phase 3 qui ont conçu après leur participation à l’essai. La société, avec son partenaire Oxford, a déclaré à un panel gouvernemental en janvier que 21 femmes de leurs essais étaient tombées enceintes après la vaccination. Ceci s’ajoute aux 23 femmes des essais Pfizer-BioNTech qui ont rapporté en 2020 qu’elles attendaient, le Bloomberg rapport ajouté.

Jusqu’à présent, le Pfizer-BioNTech COVID-19 Le vaccin est l’un des trois vaccins qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), pour la vaccination afin de prévenir le coronavirus maladie 2019 (COVID-19) chez les personnes âgées de 16 ans et plus. Les deux autres vaccins sont le vaccin Oxford-AstraZeneca / Serum Institute et le Bharat Biotech COVID-19 vaccin Covaxin.

