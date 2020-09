L’ESRB révèle de nouveaux détails pour Assassin’s Creed Valhalla

Septembre est généralement le mois où la plupart d’entre nous terminent nos vacances et rejoignent progressivement nos emplois ou études respectifs. Cependant, dans le monde des jeux vidéo commence une période qui dure jusqu’à Noël où nous recevrons de grands titres que la plupart d’entre nous ont sûrement hâte d’essayer.

L’un d’eux est Assassin’s Creed Valhalla, titre de cette vaste saga qui quitte le décor grec de son dernier opus pour nous emmener dans un décor nordique mettant en vedette des Vikings et où bien sûr les créatures mythologiques ne manqueront pas. Bien que le jeu ait encore quelques inconnues maintenant, grâce à la notation ESRB, nous connaissons quelques détails sur sa campagne.

Assassin’s Creed Valhalla proposera une livraison intelligente

Cette nouvelle information se concentre principalement sur deux points. D’une part, nous savons maintenant que l’une des principales missions de l’histoire se déroulera dans un bordel, il y aura donc du contenu sexuel:

Le jeu contient du matériel sexuel: une mission qui se déroule dans un bordel; femmes seins nus chevauchant des hommes; un personnage qui accepte de “dormir” avec un homme (les baisers sont exécutés avant que la scène ne s’estompe).

Un autre élément révélé est la présence d’une sorte de champignons hallucinogènes, qui affectera la perception du personnage et rendra l’écran affiché en conséquence:

Une poignée de séquences montre une distorsion / décoloration de l’écran et des mouvements altérés après que le personnage du joueur ait consommé les champignons ou inhalé les vapeurs de champignons (le dialogue dit: «Il se peut que je bourdonne encore de ces champignons»).

Assassin’s Creed Valhalla arrive 17 novembre sur Xbox One et PC, et le fera plus tard sur Xbox Series X. Nous vous rappelons que le titre aura Smart Delivery, donc si vous obtenez la copie de Xbox One, vous pourrez profiter de la version améliorée de Xbox Series X totalement gratuitement .