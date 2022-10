L’espoir de Warner Discovery avec Black Adam

Bandes dessinées DC

Black Adam n’est pas qu’un projet de plus pour les dirigeants de Warner Discovery qui fondent de grands espoirs sur la performance du film.

©IMDBAdam noir

Adam noir est la prochaine entrée dans le Univers étendu DC au cinéma avec Dwayne Johnson et qui servira à revigorer la marque grâce à l’inclusion du Société de justice d’Amérique composé de Doctor Fate, Hawkman, Cyclone et Atom Smasher ainsi que d’un méchant comme Sabbac et de la participation d’Amanda Waller gérant différents événements dans l’ombre. Superman? De plus en plus près.

Oui, selon les rapports sur Internet Henry Cavill apparaîtra en tant que Superman avec son costume bleu et rouge, en plus de la musique emblématique de John Williams jouant en arrière-plan, une décision qui a suscité de nombreuses plaintes sur Internet car la pièce que Hans Zimmer a dédiée au héros dans Homme d’acier est très apprécié. Adam noir est conscient que « personne sur cette planète ne peut l’arrêter », mais Kal-El vient de Krypton…

Il y a de la confiance en Black Adam

Dwayne Johnson assuré par le passé que le « la hiérarchie du pouvoir est sur le point de changer » dans le Univers étendu DC. L’acteur a toujours été favorable à donner une place importante à Adam noir depuis qu’on lui a offert le rôle dans le cadre du film Shazam. Plus tard, l’antihéros personnifié par Le rocher a obtenu son propre film tandis que Shazam a obtenu son film et est sur le point de sortir une suite.

Le rédacteur en chef de Geekosité, Mike Suttonun site dédié à l’univers des super-héros sur grand écran, a assuré que Découverte Warner avoir confiance que Adam noir Il apportera beaucoup de fraîcheur au Univers étendu DC en plus d’introduire un personnage avec lequel le public peut vraiment se connecter. Dwayne Johnson n’est peut-être pas le meilleur acteur, mais c’est certainement une figure qui couper des billets et génère des millions au box-office.

David Zaslavhomme fort de Découverte Warnera assuré que la société de production redonnera de l’importance à la trinité Superman, Wonder Woman et Batman, en plus du fait qu’il y a encore des premières de films tels que Éclat, Aquaman et le royaume perdu Oui Shazam ! Fureur des Dieux les dirigeants de la marque ainsi que les équipes créatives en charge de ces propriétés espèrent élever le niveau de Univers étendu DC enfin rivaliser avec merveille. Black Adam en avant-première 20 octobre!

