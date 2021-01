L’espérance de vie aux États-Unis diminue considérablement en raison du COVID-19

L’espérance de vie aux États-Unis vient de chuter de plus d’un an – la plus forte baisse depuis des décennies – en raison du simple nombre de décès dus au COVID-19, selon les estimations d’une nouvelle étude.

Les chercheurs de l’étude prévoient qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’espérance de vie moyenne aux États-Unis en 2020 diminuera de 1,13 an, la portant à 77,48 ans, selon l’étude, publiée jeudi 14 janvier dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences . C’est la plus forte baisse d’une année de l’espérance de vie depuis au moins 40 ans, et cela ramènerait l’espérance de vie du pays à son plus bas niveau depuis 2003, ont déclaré les chercheurs.

L’espérance de vie aux États-Unis diminue rarement et, lorsqu’elle le fait, elle fait la une des journaux. Plus récemment, L’espérance de vie aux États-Unis a diminué de 0,1 an en 2015, 2016 et 2017 – une tendance qui a été attribuée à une augmentation des «décès par désespoir», y compris les surdoses de drogue et les suicides. La nouvelle baisse estimée due au COVID-19 est 10 fois plus importante.

De plus, l’étude a montré des baisses encore plus importantes en 2020 parmi les communautés noires et latino-américaines, qui ont été particulièrement touchées par la pandémie . Dans l’ensemble, près de 400000 décès ont été attribués au COVID-19 aux États-Unis, selon le Tableau de bord du virus Johns Hopkins .

L’étude prévoit que l’espérance de vie des Noirs diminuera de 2,1 ans, à 72,78 ans, et celle des Latino, de 3,05 ans, à 78,77 ans. En revanche, l’espérance de vie des Blancs devrait baisser de 0,68 an pour s’établir à 77,84 ans.

« Notre étude analyse l’effet de ce nombre exceptionnel de décès sur l’espérance de vie de la nation tout entière, ainsi que ses conséquences pour les groupes marginalisés », explique Theresa Andrasfay, co-auteure de l’étude, postdoctorante à l’Université de Californie du Sud, dit dans un communiqué . « L’effet disproportionné de la pandémie COVID-19 sur l’espérance de vie des Noirs et des Latino-Américains est probablement lié à leur plus grande exposition via leur lieu de travail ou leurs contacts familiaux élargis, en plus de recevoir des soins de santé plus médiocres, entraînant davantage d’infections et de pires résultats. »

Les chercheurs ont estimé l’espérance de vie à la naissance aux États-Unis à l’aide de quatre scénarios – un dans lequel la pandémie COVID-19 ne s’est pas produite et trois scénarios utilisant les projections de décès COVID-19 pour 2020 de l’Institute for Health Metrics and Evaluation.

Les réductions plus importantes de l’espérance de vie des populations noires et latino-américaines étaient en partie dues à « un nombre disproportionné de décès à des âges plus jeunes pour ces groupes », a déclaré Noreen Goldman, co-auteur de l’étude, professeur de démographie et d’affaires publiques à l’Université de Princeton. la déclaration. « Ces résultats soulignent la nécessité de comportements et de programmes de protection pour réduire l’exposition virale potentielle chez les jeunes qui ne se perçoivent pas comme étant à haut risque. »

Il est important de noter que l’espérance de vie à la naissance est une estimation de la durée de vie d’une population de personnes si elles devaient connaître les taux de mortalité observés au cours d’une période donnée (dans ce cas, en 2020), ont déclaré les auteurs.

Bien que Vaccins contre le covid-19 pourrait réduire considérablement la transmission cette année, les chercheurs ne prévoient pas que l’espérance de vie rebondira immédiatement en 2021.

«Alors que l’arrivée de vaccins efficaces est encourageante, les États-Unis connaissent actuellement plus de décès quotidiens liés au COVID-19 qu’à tout autre moment de la pandémie», a déclaré Andrasfay. «Pour cette raison, et parce que nous prévoyons qu’il y aura des effets à long terme sur la santé et l’économie qui pourraient entraîner une mortalité plus grave pendant de nombreuses années à venir, nous prévoyons qu’il y aura des effets persistants sur l’espérance de vie en 2021.»

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.