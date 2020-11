L’Espagne et les autres pays du sud se méfient de lier migration et lutte contre le terrorisme comme le demande Macron

BRUXELLES, 11 novembre () –

L’Espagne et d’autres pays du sud de l’Union européenne sur la première ligne d’entrée de la migration irrégulière se méfient de l’idée de centrer la réponse européenne à la menace terroriste sur le renforcement de la frontière extérieure et le resserrement de la politique d’asile, telle et comme les dirigeants de la France, de l’Autriche et de l’Allemagne l’ont soulevé cette semaine lors d’une apparition conjointe.

Les Vingt-sept négocient une déclaration pour adoption vendredi par les ministres de l’Intérieur, mais le premier projet est entré en collision avec au moins une demi-douzaine de pays qui ne voient pas de bon œil lier contrôle des migrations à la lutte contre le terrorisme, dont l’Espagne, qui a envisagé Une telle approche « inacceptable », ont fait savoir des sources européennes à Europa Press.

D’autres pays comme l’Italie, Malte, la Grèce, Chypre et le Portugal « ne sont pas satisfaits » d’une approche qui met en relation dans la même réponse la question des migrations, le terrorisme et l’espace Schengen, soulignent d’autres sources.

Dans la discussion entre les délégations, en outre, plusieurs ont insisté pour avertir que les soi-disant «combattants étrangers» sont des jeunes nés et élevés dans des pays de l’Union européenne, de sorte que le contrôle étranger n’est peut-être pas la stratégie la plus efficace.

Pour cette raison, les pays de première ligne de migration ne sont pas les seuls à avoir des doutes sur ce point, et d’autres comme le Luxembourg ont traditionnellement insisté pour défendre Schengen et critiqué l’utilisation de la migration comme « prétexte » pour justifier la fermeture. des frontières intérieures.

Le texte, qui a été rédigé par l’Allemagne en tant que présidence de l’UE mais est né de l’impulsion de la France et de l’Autriche après les récents attentats de Nice et de Vienne, a réduit dans une deuxième version le langage sur le renforcement de la frontière extérieure et l’utilisation de mesures contrôle dans l’espace intérieur, qui a permis des positions plus rapprochées et, en attendant l’approbation des capitales, la déclaration sera fermée aux ministres.

Le nouveau libellé auquel Europa Press a eu accès supprime les références au rôle renforcé de Frontex dans la surveillance, abaisse le ton du contrôle aux frontières et fait plutôt référence à une plus grande sécurité pour le bon fonctionnement de l’espace Schengen.

Avec cela, le bloc veut donner une réponse «urgente» qui prouve son unité et sa force face à la menace terroriste et exprime son engagement à redoubler d’efforts dans des mesures que le bloc considère à l’unanimité comme essentielles, comme par exemple agir contre la radicalisation des terroristes potentiels, améliorer la lutte contre la propagande sur les réseaux et accélérer la suppression des contenus incitant à la haine.

En outre, cela permettra aux ministres de passer à la discussion de fond sur la réponse européenne et de ne pas consacrer une partie de leur visioconférence à la discussion de la rédaction d’un texte, avec lequel les États membres pourront approfondir les questions les plus complexes et cela tout au long de la semaine ont fait allusion à certaines capitales.

Déjà mardi, le président français, Emmanuel Macron, et le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, se sont vus mardi à Paris et ont organisé une vidéoconférence restreinte avec la chancelière allemande, Angela Merkel, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, à laquelle ils ont également participé. les présidents du Conseil européen, Charles Michel, et de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

À la fin, les six hommes politiques ont tenu une conférence de presse dans laquelle ils ont proclamé la fermeté de l’UE contre le terrorisme et ont décidé de concentrer les efforts des 27 pour renforcer la frontière extérieure, resserrer les conditions d’asile et revoir les règles de l’espace. sans frontières Schengen.

Alors que Merkel a déclaré qu’elle considérait que la révision de Schengen était une mesure « dans la bonne direction », Macron a demandé à réfléchir « lucidement » sur les liens possibles entre la migration clandestine et la menace terroriste et a averti que la libre circulation au sein de l’UE « uniquement il est durable si nous protégeons nos frontières communes. «

Dans tous les cas, les dirigeants pourront discuter de cette question avec Vingt-sept lors du prochain sommet par visioconférence qui se tiendra la semaine prochaine et qui était initialement prévue pour ne traiter que de la gestion de la crise des coronavirus, comme Michel a avancé cette semaine.

