L’Espagne donne son premier concert massif sans distanciation sociale | 45S

Le retour à la normalité se fait peu à peu. L’Espagne est devenue le nouveau pays où un nouvel événement massif a eu lieu et avec toutes les mesures de sécurité, dans la pandémie toujours de covid-19.

Le 27 mars 2021, un concert a eu lieu où environ 5000 personnes se sont rassemblées au Palau Sant Jordi de Barcelone, conformément à certaines mesures de sécurité et à un protocole qui devait être respecté et respecté pour ce faire. Le groupe qui a joué était Love Of Lesbian.

Je suis très, très excité. Cela fait un an et demi que nous ne sommes pas montés sur scène et certains pleurent déjà ici », a déclaré Santi Balmes, le guitariste du groupe. Et en effet, les attentes étaient élevées, notamment parce que dans d’autres régions du pays et dans presque toute l’Europe en général, les mesures pour contenir le COVID-19 sont toujours en vigueur et dans certains cas strictes.

La plateforme Festival for Safe Culture, organisatrice du concert, a indiqué que 200 mille euros ont été investis pour faire du spectacle une réalité. En outre, les participants devaient subir un test rapide de covid-19 et porter des masques. N’oublions pas qu’un bon système de ventilation et les autres facteurs mentionnés étaient la clé idéale pour que cela se produise.

Petit à petit, nous retournons à nos anciennes vies. Ne perdons pas la foi et attendons que cela se termine.