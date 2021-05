L’espace n’est pas aussi vide que nous le pensions: Voyager 1 détecte des émissions de plasma stables au-delà du système solaire

L’objet humain le plus éloigné, la sonde Voyager 1, a fait une autre découverte historique. Les données que vous nous envoyez à une distance de plus de 22,7 milliards de kilomètres révèlent que l’espace n’est pas aussi vide que nous le pensions, fEn dehors du système solaire, il y a une quantité constante de plasma. Et Voyager 1 a des données pour le prouver.





La sonde Voyager, lancée en 1977, a voyagé dans l’espace et loin de la Terre à toute vitesse. Enfin ces dernières années est sorti du système solaire et maintenant il traverse l’héliopause, « territoire inconnu » pour nous. Les données qu’il envoie à partir de là sont les plus révélatrices, montrant tout ce qu’il nous reste à savoir. Et ce n’est pas la première fois qu’il fait ces choses.

Un bourdonnement faible mais constant

Dans une nouvelle étude publiée dans Nature, des scientifiques ont expliqué la découverte de Voyager 1 ces dernières années. Il s’agit de un buzz constant, persistant et durable. À très basse fréquence, à seulement 3 kHz, ce bourdonnement est la preuve d’un plasma dans l’espace.

Le plasma est une matière qui est si chaude que les électrons ont été dépouillés des atomes, résultant en un gaz ionisé. Le plasma est en fait le plus répandu et nous pouvons le trouver à la fois sur Terre et près de nous dans l’espace. Le plus drôle maintenant, c’est là où il a été trouvé: au milieu de nulle part, dans l’espace interstellaire.

Auparavant, Voyager a détecté de fortes perturbations du plasma causées par les oscillations que le Soleil provoque avec ses éjections de la couronne. Cependant, depuis trois ans, Voyager enregistre une quantité de plasma beaucoup plus petite mais constante. Cela nous permet de comprendre que dans l’espace extra-atmosphérique et au-delà de l’influence du Soleil, il y a également une quantité importante de cette matière.

Le signal persiste depuis près de trois ans. Considérant que Voyager 1 voyage à une vitesse de 61 000 kilomètres par heure, cela signifie que ce plasma se trouve dans une zone d’au moins 1 500 millions de kilomètres. En tenant compte de ces données, les scientifiques peuvent cartographier le plasma au-delà du système solaire.

La prochaine question à résoudre est qu’est-ce qui génère ce plasma si ce n’est pas notre Soleil. De même, pourquoi ce plasma n’a-t-il pas été détecté il y a trois ans? Le Voyager devrait durer encore plusieurs années avant de perdre toute son énergie, des années au cours desquelles, espérons-le, il révélera plus de données sur l’espace lointain.

Via | Phys

Plus d’informations | Nature