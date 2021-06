L’espace de travail de Google est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Gmail ; déploie de nouvelles fonctionnalités comme Spaces

15 juin 2021 14:19:16 IST

Google a récemment annoncé des modifications à sa suite d’applications et de services Workspace. Anciennement connu sous le nom de G Suite, Workspace est désormais gratuit pour tous les comptes Google grand public utilisant des services qui incluent Gmail, Docs, Chat, Drive, Calendrier, etc. Google a également annoncé que sa dernière application de messagerie, Google Chat, serait disponible pour tous les comptes de consommateurs. Annoncé pour la première fois en 2017 sous le nom de « Hangouts Chat », Google Chat était exclusif à Google Workspace/GSuite. Le géant de la technologie pourrait également concevoir le service Google Chat en tant qu’application de chat grand public et remplacera éventuellement Google Hangouts.

nous apportons #GoogleWorkspace à tout le monde . Restez connecté, organisez-vous et accomplissez plus ensemble. Activez l’expérience intégrée dans Google Workspace en activant #GoogleChat → https://t.co/flbvgU8g7X pic.twitter.com/PKTEYzHl8K – Google Workspace (@GoogleWorkspace) 14 juin 2021

Google Chat est fonctionnellement le même que Hangouts. La différence étant que Google Chat a des clients plus modernes et contrairement Hangouts, il continuera à fonctionner dans un avenir prévisible. Le premier partage la compatibilité croisée avec Google Hangouts : vos contacts et messages dans une application apparaîtront dans l’autre.

Une autre modification est le déploiement de l’interface Gmail et une nouvelle Fonctionnalité Google Chat appelée « Espaces ». Il semble s’agir d’une mise à jour de la fonctionnalité de discussion de groupe de Google Chat, anciennement appelée « Chambres » et actuellement « Espaces ».

de Google article de blog mentionne vaguement que Google Chat Spaces inclura « de nouvelles fonctionnalités telles que le fil de discussion en ligne, des indicateurs de présence, des statuts personnalisés, des réactions expressives et une vue réductible ». Il n’y a rien de clair quant à ce qui change et quelles modifications ont été apportées.

L’image des espaces montre quelques changements au Gmail interface. Le blog de Google présente une nouvelle interface Gmail avec une zone de contenu blanche et des bordures grises. La barre latérale, la recherche supérieure, l’espace des paramètres et le panneau de droite sont tous gris.

