Leslie Jones est prête à jouer le rôle d’une tueuse en série ou d’un Supervillain Marvel

Leslie Jones croise les doigts pour qu’un superbe rôle de méchante se présente à elle. Jones, qui a fait sensation au Saturday Night Live avant d’apparaître dans des films comme SOS Fantômes et de devenir l’hôte de sa propre émission Balayage de supermarché série de redémarrage, est surtout connue pour son travail de comédie. Et peut-être que le moment est venu pour elle d’essayer quelque chose de différent.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Jones a évoqué la prochaine étape de sa carrière d’actrice. Elle a d’abord partagé une histoire de son enfance sur le fait d’avoir été choisie comme sorcière dans une production scolaire de Hansel et Gretel. Au début, Jones n’était pas satisfaite du casting, mais elle a fini par embrasser son rôle de méchante avec le soutien de sa mère. Comme l’explique Jones :

« Tout le monde a voté pour que je sois la sorcière. J’étais dévastée. J’ai couru jusqu’à la maison en pleurant. J’ai couru dans la maison et je me suis dit : ‘Maman, ils veulent que je sois la sorcière. C’est tellement méchant.’ Et ma mère m’a dit : « Quoi ? Ils veulent que tu sois la sorcière ? » Et je pense qu’elle est sur le point de s’en aller. Et elle dit : « Tu te moques de moi ? C’est littéralement le meilleur rôle. C’est comme Hansel, Gretel, Witch. Tu es littéralement le casting principal. » Elle a perdu la tête. Elle courait partout dans la maison en disant : « Je vais te faire ton costume ! » Elle a fait mon costume. Nous avons répété. Elle m’a dit : ‘Tu vas être la meilleure sorcière.’ Et j’ai littéralement gagné le meilleur personnage pour le défilé. »