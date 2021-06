Leslie Jones est déjà notre présentateur sportif préféré des Jeux olympiques après une diatribe enflammée contre Simone Biles

Leslie Jones poursuit sa tradition en tant que présentatrice sportive honorifique pour les Jeux olympiques cet été ! Après avoir encouragé Team USA à Rio lors des Jeux olympiques de 2016 et tweeté en direct les Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud en 2018, elle est de retour pour les Jeux olympiques d’été de 2020, qui ont été reportés de l’été dernier en raison de la pandémie.

L’ancienne star de « Saturday Night Live » a partagé quelques réactions en direct à travers Twitter et Instagram le vendredi 25 juin, profitant de l’occasion pour mettre en avant Simone Biles parmi d’autres concurrents lors de la première journée de la compétition féminine aux essais olympiques de gymnastique aux États-Unis. La comédienne de 53 ans a partagé plus d’une douzaine de vidéos commentant les événements de la nuit, concentrant son énergie sur la gymnaste de 24 ans alors qu’elle s’apprête à entrer dans l’histoire cet été. (Avertissement : un langage fort est utilisé !)

Leslie Jones. Randy Shropshire / Getty Images pour ESSENCE

Jones a lancé ses commentaires avec les barres asymétriques, en cassant un court extrait de la routine de Biles.

« C’est censé être ce qu’elle préfère le moins et c’est comme la pire qu’elle fasse, elle… mais ça ne me ressemble pas ! » Jones a raconté. « On dirait qu’elle est une superstar de la mère-roi! »

En ce qui concerne la poutre d’équilibre, Jones avait quelques mots de choix pour les juges qui ont fait référence à la controverse autour de la capacité de Biles à exécuter des mouvements apparemment impossibles.

« Vous entendez ça ? Controverse où elle a inventé une sortie qu’ils ont dû nommer d’après elle parce que personne d’autre ne peut le faire », a-t-elle déclaré. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose, monde ! Tu sais qu’il y a une première fois pour tout, non ? Ne soyez pas en colère parce que cette fille est tellement talentueuse que vous ne pouvez même pas suivre ses flips. »

Jones a plaisanté en ajoutant: « Commencez simplement à tous les nommer après elle! Ne soyez pas fâché qu’elle le fasse parce que personne d’autre ne le fait, cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être fait.

« Comment ‘dévaloriser’ un saut ? » dit-elle à un moment donné. « Si quoi que ce soit, je dirais : ‘Simone, on va juste t’en donner 10, d’accord ? Nous ne savons pas vraiment comment juger cela parce que personne n’a jamais vraiment fait celui-là auparavant, mais ne le refaites pas, d’accord ? Parce que personne d’autre ne peut faire ça. Mais vous avez gagné les Jeux Olympiques, OK, vous avez gagné.

Jones a ensuite capturé la routine de poutre d’équilibre de Biles, créant des effets sonores pour chacun de ses mouvements alors qu’elle exécutait sa routine.

« Je suis désolé que vous ne puissiez pas faire ça », a déclaré Jones. « C’est ce que je ferais… Je tatouerais sur mon uniforme ‘Je suis désolé que vous ne puissiez pas faire ça.’ Continuez et donnez-lui la médaille maintenant, elle a déjà remporté les Jeux olympiques lors des essais. »

Jones a partagé quelques mots de sagesse sur les compétences de Biles lors de l’exercice au sol. Elle a enregistré un clip d’un côte à côte de Biles exécutant un mouvement similaire à celui d’un gymnaste masculin, ajoutant: «Ils ont eu quelque chose qui porte son nom sur le foutu sol. Regarde ça! Maintenant, si vous regardez, elle est plus haute dans les airs que homeboy ! »

« Ouais, elle est incroyable ! Elle l’a fait travailler un… hors ! elle a dit. «Elle croit en elle-même, et elle a dû tomber, trébucher et faire des erreurs tout ça pour être la meilleure qu’elle soit. Vous devez croire en vous, les gars !

Au cours de son exercice au sol, Jones a profité de l’occasion pour se moquer d’elle-même lorsque Biles a collé le palier en chantant : « Tous mes genoux se sont brisés ! Brisé et fini et l’ACL, le jetant à la poubelle parce que c’est fait.

En plus d’encourager Biles, Jones a mis au défi n’importe quel critique d’essayer d’essayer les mouvements qu’elle faisait pendant la routine en raison de leur difficulté.

« Je ne pouvais rien faire de tout cela », a-t-elle ajouté. « Cette torsion m’aurait mis à l’hôpital. »

Entre les événements, Biles a pris un moment pour retoucher son maquillage, un autre aspect des essais que Jones a décidé de commenter de manière créative.

« Laissez-moi mettre un peu de rouge parce que quand ils me donneront tout cet or, je vais devoir avoir l’air bien », a déclaré Jones, se faisant passer pour Biles. « Donnez un nom à ma queue de cheval ! »

Au moment du coffre-fort, Jones a encouragé Biles tout au long, partageant un message sentimental sur le moment.

«Je fais de mon mieux pour ne pas fondre en larmes, cette fille est tellement bonne. Je suis si fier de toi, Simone », a déclaré Jones. « Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de quelqu’un qui a fait son travail. Vous ne pouvez pas pénétrer dans un travail acharné… Si vous vous préparez, vous n’avez pas si peur que ça. »

Biles a mené le peloton aux essais olympiques américains avec un total général de 60,565 points, suivis par Suni Lee, Jordan Chiles, MyKayla Skinner et Grace McCallum. Elle a même battu son propre score élevé pour l’exercice au sol avec 15,366 points, 0,416 point de plus que son score le plus élevé précédent.

À l’heure actuelle, elle est la gymnaste féminine la plus décorée de tous les temps. Cet été, elle est sur le point de battre deux autres records avec l’opportunité de devenir la femme américaine la plus âgée à remporter l’or olympique au concours complet en plus de battre le record américain du plus grand nombre de médailles d’or olympiques en carrière remportées par une femme dans tous les sports.