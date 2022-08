Leslie Grace, star de ‘Batgirl’ parle de l’annulation du film

L’actrice Leslie Graceprotagoniste du récemment annulé »Fille chauve-souris », vient de rompre le silence sur la décision prise par Warner Bros. de suspendre le film, en écrivant sur son Instagram un message de remerciement à ses fans. « Chère famille ! Après l’annonce récente de notre film « Batgirl », je suis fière de l’amour, du travail acharné et de l’intention que toute notre incroyable distribution et notre équipe infatigable ont mis dans ce film pendant sept mois en Écosse », a-t-elle écrit. .Grâce.

Dans la publication, il en a profité pour partager une série de photos et vidéos des coulisses de »Batgirl ». « Je me sens bénie d’avoir travaillé parmi des grands absolus et d’avoir forgé des relations durables dans le processus ! À tous les fans de Batgirl : MERCI pour l’amour et la croyance, qui m’ont permis de prendre le cap et de devenir, comme Babs l’a dit, dans ‘Mon propre sanglant’. héros!’

Vous pourriez également être intéressé par : Joker : Folie A Deux : date de sortie de la suite avec Joaquin Phoenix

Grace apparaîtrait dans »Batgirl » jouant le personnage principal Barbara Gordon/Batgirl, fille du commissaire Gordon qui serait joué par JK Simmons encore. D’autres membres de la distribution étaient Aquino ivoire comme Alysia Yeoh Jacob Scipion comme Anthony Bressi Michel Keaton comme Bruce Wayne/Batman et brendan fraser comme Ted Carson/Firefly. Le long métrage devait être présenté plus tard cette année exclusivement pour HBO Max.

C’est le 2 août que Warner Bros. a choisi d’abandonner le projet » Batgirl », même si le film avait déjà fait une percée dans la production, beaucoup disant qu’il était même terminé. Bien qu’au début, il ait été dit que l’annulation était due à la mauvaise qualité du film, les directeurs de studio sont sortis pour expliquer que l’annulation était due « au désir que les films DC du studio soient à l’échelle de la première Au cinéma ».

Cela pourrait aussi vous intéresser: ‘The Batman 2’: Colin Farrell veut participer à nouveau en tant que The Penguin à la suite

Dans sa déclaration officielle, Warner Bros. a déclaré: « La décision de ne pas sortir » Batgirl « reflète le changement stratégique de notre leadership en ce qui concerne l’univers DC et HBO Max. Leslie Grace est une actrice incroyablement talentueuse et cette décision n’a pas rien à voir avec sa présentation. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les cinéastes de » Batgirl » et leurs acteurs respectifs, et nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec tout le monde dans un proche avenir.

Quelle que soit la raison de son annulation, la nouvelle a laissé la plupart des fans de DC sous le choc, avec de nombreux lancements de campagnes sur les réseaux sociaux pour essayer de faire reculer Warner Bros. sur leur décision, car beaucoup étaient ravis de voir ce qui se passerait. »Fille chauve-souris ».