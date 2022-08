Leslie Grace s’est exprimée après l’annulation de Batgirl

Bandes dessinées DC

Après l’annonce de l’annulation du film Batgirl et la réponse de Warner Bros. à cette décision, c’est au tour de Leslie Grace de prendre la parole.

© GettyLeslie Grace

La décision des dirigeants Warner Bros. annuler le film Fille chauve-sourisqui était déjà bien avancé dans sa production, a surpris toute l’industrie cinématographique hollywoodienne, d’autant plus que cela a coûté au studio la perte de quelque 90 millions de dollars en plus de gaspiller tout le travail que les professionnels de ce projet avaient mis dans le projet. Univers étendu DC.

Warner Bros. Il a publié un communiqué de presse dans lequel il parlait de « une nouvelle stratégie » pour les propriétés de Univers étendu DC et a également noté « incroyablement talentueux » Qu’est que c’est Leslie Gracel’actrice principale du projet dirigé jusqu’à son annulation par le duo Adil El Arbi et Bilall Fallah, responsable de mauvais garçons 3. Dans ce contexte, il y avait place pour une réponse de l’interprète de Barbara Gordon.

+ La réponse de Leslie Grace

« Chère famille! Dans la foulée des dernières nouvelles de Batgirl, je suis fier de l’amour, du travail acharné et de l’intention que tous nos incroyables acteurs et notre équipe infatigable ont mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse. Je me sens béni d’avoir travaillé parmi les plus grands et d’avoir construit des relations durables dans le processus ! À tous les fans de Batgirl : merci pour l’amour et la confiance qui m’ont permis de relever le défi et de devenir, comme Babs l’a si bien dit, « mon putain de héros ! » »Grace s’est exprimée sur ses réseaux sociaux.

La vérité est que l’annulation de Fille chauve-souris Elle répond également à des raisons purement financières où l’étude chargée du projet économisera les pertes de la période précédant la fusion. Avertisseur/Découverte avec des décisions comme celle qui a affecté le film de Univers étendu DC qu’il n’est pas assez gros pour arriver au cinéma mais que ce n’est pas un film qui peut sortir directement en streaming.

Il y a aussi l’argument qui mentionne comment fonctionne le test de Fille chauve-souris ils ont été un échec complet bien que ces versions aient des réponses opposées où il y a aussi des médias qui disent que la bande n’aurait pas eu un accueil aussi négatif. Cette dernière est pour l’instant invérifiable, mais on peut supposer que le studio n’avait pas confiance dans les possibilités du film de se faire remarquer au cinéma ou hbo max.

Leslie Grace Il a démontré sa qualité humaine à partir d’une déclaration dans laquelle il a exprimé son admiration pour ses camarades de casting et l’équipe de Fille chauve-sourisun film qui, même s’il n’était pas aussi attendu que d’autres projets DC, générait déjà certaines sources d’intérêt telles que tout ce qui est associé à Homme chauve-souris. La jeune actrice aura de nouvelles opportunités de briller dans l’industrie cinématographique hollywoodienne malgré ce triste revers.

