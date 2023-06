Leslie Grace réfléchit à Batgirl et devient ambassadrice des traducteurs de documentaires latinos

Leslie Grace servira d’ambassadrice pour le court métrage documentaire Traducteurs. Réalisé par Rudy Valdez, lauréat d’un Emmy, le documentaire suivra la vie de trois enfants immigrés qui servent de traducteurs à leurs aînés latinos, les premiers à vivre en Amérique. Grace elle-même venait d’une famille dominicaine de première génération, racontant à Entertainment Weekly ceci :





« C’est tellement personnel. J’ai été ramené dans le temps et je me suis souvenu de mon expérience et des expériences de mes frères et sœurs. Je suis le plus jeune, alors j’ai pu voir certains de mes frères et sœurs plus âgés passer beaucoup de temps à traduire pour ma grand-mère, qui parle très peu l’anglais. Elle comprend beaucoup de choses, mais c’est la première à migrer ici dans ce pays. C’est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. J’ai eu l’avantage de pouvoir voir la doc partagée par Rudy et son équipe et devenir ambassadeur pour simplement amplifier les histoires de ces familles. »

Une autre chose que Grace a dit à EW était qu’il était vital pour ceux qui connaissaient l’expérience d’amplifier des histoires comme celles de Traducteurs. De cette façon, les personnes qui n’ont pas eu cette expérience en premier peuvent en apprendre davantage. Grace a également déclaré qu’elle espérait que ce film réduirait certaines des difficultés de santé mentale affectant les communautés noires et brunes.

« Absolument. Cela a faussé notre propre perception de notre valeur et de notre mérite de prendre de la place dans un pays. Cela change la façon dont vous voyez la valeur si vous avez eu cette expérience. Je pense qu’un documentaire comme celui-ci n’est pas seulement pour conscience en général, mais juste pour être vu, avoir l’impression que si vous avez vécu cette expérience, vous n’êtes pas seul. C’est, je pense, l’une des plus grandes choses qui peuvent donner l’impression que le poids du monde est sur vos épaules à un jeune âge. Donc, pour les enfants qui font cela actuellement dans leur foyer, je pense que ce sera très, très réconfortant de savoir que leurs histoires sont importantes.





Que pense Leslie Grace de Batgirl maintenant ?

L’un des rôles les plus récents de Grace était celui de personnage principal dans Fille chauve-souris, qui a été notoirement mis de côté à des fins de déduction fiscale. De nombreuses personnes ont exprimé leur désapprobation de la décision. Les responsables de l’entreprise ne pensaient apparemment pas que le film était très bon, mais Grace elle-même a déclaré qu ‘ »il y avait certainement un potentiel pour un bon film », malgré le fait qu’il n’avait vu qu’une coupe incomplète.

« Oh, mec. Je veux dire, j’aurais juste aimé qu’ils aient pu voir tout le film. J’aurais aimé pouvoir partager ce que nous avons passé tant de temps à faire. Beaucoup d’entre nous étaient enthousiasmés non seulement par l’histoire du film, mais l’histoire de ce qu’une personne comme moi étant castée dans un film comme Batgirl signifiait pour notre communauté. J’en ai certainement été très consciente dès le moment où j’ai été castée. J’étais très enthousiaste et ravie de faire de mon mieux pour porter cela avec fierté et portez-le bien. »

Ce que Grace retire de l’expérience « est de pouvoir savoir à quel point vous allez entrer culturellement et d’où vous venez sera inclus dans l’histoire d’une manière ou d’une autre. » Cela implique d’avoir une « voix dans la pièce » concernant ce qui est inclus et d’assurer l’authenticité du projet. Assurez-vous également que les gens comprennent cela et « ce que cela signifie dans l’air du temps ».