Leslie Grace partage le costume final du film Batgirl annulé

Les fans ont enfin commencé à accepter la perte du Leslie Grace-dirigé Fille chauve-souris film, mais cela ne signifie pas que tous les éléments potentiels du film ont encore été révélés. Dans un nouveau post sur Instagram, Grace a taquiné ce que sa fin de film Fille chauve-souris costume aurait ressemblé, ainsi qu'un certain nombre de photos des coulisses de la production du film. Plutôt que de faire pleurer les fans pour l'annulation du film, la révélation a fait que beaucoup partagent leurs remerciements pour ne pas avoir sorti le film.





Lorsque Warner Bros. Discovery a révélé que Fille chauve-souris n’obtiendrait pas de sortie, que ce soit dans les salles ou sur HBO Max, il a suscité l’indignation des fans du personnage, Leslie Grace et Brendan Fraser, qui devait jouer le méchant du film, Firefly. Cependant, malgré les pétitions, les campagnes sur les réseaux sociaux et de nombreuses plaintes adressées à divers comptes et associés liés à Warner Bros. Discovery, il est devenu clair très rapidement que rien n’empêcherait Batgirl d’être relégué à l’histoire, même si le film avait terminé la majorité. de sa post-production au moment de sa mise au rebut.

Maintenant, le nouveau post montrant le premier regard sur le costume que Barbara Gordon de Leslie Grace aurait glissé dans les scènes finales du film n’a pas exactement eu la réaction à laquelle on s’attendrait. Au lieu de cela, de nombreux fans ont comparé le costume à être encore plus orienté « téléfilm » que tout ce qui a été vu dans le film, certains se comparant même aux années 1960. Homme chauve-souris Émission de télévision.





La production « bon marché » de Batgirl était-elle responsable de l’annulation du film ?

Il a été largement rapporté que Fille chauve-souris a été annulé au profit d’une réduction d’impôt. Le film avait un budget de production d’environ 90 millions de dollars. Selon des initiés, le nouveau régime Warner Bros. Discovery n’a pas vu le film correspondre aux futurs idéaux requis pour la DCU et n’était pas d’une qualité qui pourrait supporter une sortie en salles. De plus, une version de HBO Max n’était plus sur les cartes en raison de changements dans la stratégie de publication de WBD.

Il y a encore beaucoup de fans qui aimeraient voir Fille chauve-souris pour plusieurs raisons. En plus d’être l’un des premiers nouveaux films à présenter Brendan Fraser dans un rôle majeur, le film aurait également vu le retour de Michael Keaton en tant que Batman avant son apparition dans Le flash et, à l’époque, potentiellement son propre film de suivi.

Au cours des deux derniers mois, tous ces plans, et Batgirl place dans la DCU, ont clairement été déconstruites au point que le film n’avait plus de raison d’être. Les rôles DCU de Michael Keaton ont apparemment été réduits à une simple apparition dans Le flashet le DCU, tel qu’il se présente actuellement, fera l’objet d’une refonte complète après les sorties de 2023 sous la direction de James Gunn et Peter Safran.

Le défunt Fille chauve-souris Le film aurait pu maintenant partager tous les secrets et les images des coulisses que les fans vont recevoir, mais avec très peu d’images officielles publiées, il se peut qu’il y en ait encore à venir.