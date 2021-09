Leslie Grace partage la réaction du casting de Batgirl: mon cerveau s’est réellement cassé

Leslie Grace a partagé sa réaction en apprenant qu’elle avait été choisie pour incarner Barbara Gordon dans le prochain film de HBO Max Fille chauve-souris film, quand elle a été interviewée par Variété sur le tapis rouge de la MTV Video Music Awards 2021. L’actrice a révélé que la nouvelle était une surprise totale, car similaire à Les éclairs Sasha Calle, Grace a appris la nouvelle lors d’une vidéoconférence qui, selon elle, était juste pour participer à une audition de lecture avec les cinéastes.

Leslie Grace partage sa réaction après avoir été choisie comme #Fille chauve-souris: « Ce fut un moment incroyable… mon cerveau s’est en fait brisé quand j’ai appris la nouvelle. » https://t.co/1NAxrmEnPCpic.twitter.com/anwxgu95xC – Variété (@Variety) 13 septembre 2021

« C’était un moment incroyable », Leslie Grace mentionné. « Quand je veux dire incroyable, je veux dire la définition de manuel de, je ne pouvais pas le croire. Mon cerveau s’est en fait cassé quand j’ai appris la nouvelle. Les réalisateurs m’ont appelé et les producteurs étaient en ligne. »

« Ils m’ont appelé sous prétexte, ou m’ont fait sauter sur un lien Zoom sous prétexte que je faisais un test final – que ce n’était qu’une autre étape du processus. C’était au milieu de la journée, et je cherchais fous, et ils se disaient : « Téléphonez très vite ; cela pourrait être un test final ou des nouvelles ou quelque chose comme ça. » Alors je monte, et je ne vois que nos deux réalisateurs, Adil [El Arbi] et Bilall [Fallah], qui sont si gentils. Ils disaient « Ouais, nous voulons juste faire ce test final », mais en bas, je peux voir qu’il y a huit participants, et c’est en train d’enregistrer, et je me dis « D’accord, je ne sais pas ce que c’est est.’ Et puis ils me l’ont dit : « Nous voulons juste que vous lisiez ce texte ; nous allons l’envoyer à votre adresse e-mail.’ Et je l’ouvre et ça dit : « Je suis Batgirl, j’aime Adil », et mon cerveau s’est brisé. »

Barbara Gordon est apparue pour la première fois dans Bandes dessinées de détective#359 et est le plus jeune enfant du commissaire Gordon, qui travaille également au noir sur son travail en tant que chef de la bibliothèque publique de Gotham en tant que justicier masqué. Je veux dire qui à Gotham ne fait pas ça à un moment donné. Depuis ses débuts en 1967 sous forme de bande dessinée, le personnage a été joué par de nombreuses actrices à bien des égards, y compris Yvonne Craig comme première itération de la série télévisée des années 1960, à travers Dina Meyer dans Oiseaux de proie, Jeté Laurence dans Gotham, Savannah Welch sur Titans, tandis que le personnage de Batgirl a également été joué à l’écran par Alicia Silverstone dans Batman et Robin, mais pas Barbara Gordon.

Grace a taquiné son rôle dans une interview avec Divertissement ce soir, discutant exactement de ce qu’il aime pour donner vie au personnage. « Ce n’est que mon deuxième rôle, mais j’apprends de mes collègues et d’autres amis que vous mettez un peu de vous-même dans chaque personnage », a déclaré Grace.

« Et juste dans le peu de recherche que j’ai fait avant la pré-production, j’ai appris beaucoup de choses sur Barbara qui sont très en accord avec moi. C’est quelqu’un qui a été sous-estimé même par son propre père et qui est le plus jeune enfant, parfois vous êtes isolé de toutes les choses difficiles de la vie et elle est si désireuse de prouver à elle-même et à tout le monde qu’il y a certaines choses qu’elle peut gérer. Donc, ce voyage va certainement me montrer beaucoup de choses J’ai l’impression d’être dans un voyage sans fin pour me prouver quelles barrières je peux briser, quelles limites je peux franchir pour moi-même et je suis ravi de mettre un peu de cet empressement et de cette motivation et, comme, presque un peu d’entêtement dans le personnage de Barbara. » Le film devrait actuellement tourner l’année prochaine pour une sortie probable en 2023.

