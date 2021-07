Leslie Grace incarnera Batgirl dans le film HBO Max

Après une longue période de développement et de casting, Warner Bros et DC ont enfin trouvé l’actrice qui incarnera Barbara Gordon dans « Batgirl », un film qui arrivera exclusivement pour le service HBO Max. Ce n’est autre que Leslie Gace, que nous avons récemment vu faire ses débuts sur grand écran avec la bande musicale « In The Heights ».

« Batgirl » est en développement actif depuis 2017, passant par quelques changements dans son équipe créative ces derniers mois. Le duo de réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah, connus pour leur travail sur « Bad Boys For Life » et le prochain « Ms. Marvel » chez Disney +, se chargera de réaliser ce film à partir d’un scénario de Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash).

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jamie Lee Curtis évoque sa fin imminente dans la saga « Halloween »

Des rapports récents ont positionné Grace comme l’une des principales candidates de l’étude avec des actrices du même âge que Zoey Deutch, Isabela Merced et Haley Lu Richardson, bien que cette dernière se soit retirée de la course ces dernières semaines. Leslie Grace est la fille de parents dominicains, née dans le quartier du Bronx à New York.

Après une carrière musicale prometteuse au cours de laquelle elle a eu plusieurs collaborations avec des artistes latinos aux États-Unis, Leslie Grace a fait ses débuts d’actrice cette année avec « In The Heights », adaptation de la comédie musicale acclamée produite par Lin-Manuel Miranda, comptant avec l’un des rôles principaux.

Créée en 1967 par William Dozier, Julius Schwartz, Gardner Fox et Carmine Infantino présentant ses débuts dans Detective Comics numéro 359, Barbara Gordon a été présentée comme la fille du commissaire de police de Gotham Jim Gordon, qui après avoir aidé Batman dans sa lutte contre le crime, il a devenir un personnage de plus en plus important dans l’univers de DC Comics.

L’une de ses histoires qui a laissé le plus d’impact sur les lecteurs se trouve dans « The Killing Joke », un roman graphique de 1985 écrit par Alan Moore dans lequel le Joker lui tire dessus, la laissant paralysée de la taille aux pieds. En raison de ses excellentes compétences en tant que hacker et expert en télécommunications, elle prend l’identité d' »Oracle », offrant son aide à Batman en temps réel lors de ses missions les plus dangereuses.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Mitchells vs The Machines est l’animation la plus réussie sur Netflix

À partir de 2011, grâce au redémarrage de DC Comics dans The New 52, ​​Batgirl revient à l’action après avoir subi une intervention chirurgicale qui lui permet de retrouver sa mobilité, bien qu’elle continue toujours à prendre l’identité d’Oracle dans certaines circonstances. Le personnage a été joué par Yvonne Craig dans la série Batman dans les années 1960.

Dina Meyer a également endossé le rôle de Barbara Gordon dans la série éphémère « Birds of Prey », Jete Laurence dans « Gotham », et la dernière à la jouer sera Savannah Welch dans « Titans », qui débutera sa troisième saison. sur HBO Max en août. Alicia Silverston a également joué une version alternative de Batgirl dans le tristement célèbre « Batman & Robin ».