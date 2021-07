Leslie Grace est Batgirl, le film trouve sa Barbara Gordon

HBO Max a trouvé son Fille chauve-souris. Auparavant, il avait été rapporté qu’un live-action Fille chauve-souris Le film était en préparation chez HBO Max, bien que peu de choses n’aient été révélées sur le projet depuis. Cette semaine, une mise à jour majeure du casting a annoncé que le projet avait réduit la liste des actrices en considération pour le rôle principal. Par date limite, la liste comprenait Isabella Merced, Zoey Deutch, Haley Lu Richardson et Leslie Grace.

Après ces récents tests d’écran, Warner Bros. et DC Films auraient décidé d’aller avec Leslie Grace pour jouer le live-action Barbara Gordon dans Batgirl. On dit que le studio était déjà très haut sur l’étoile montante après avoir impressionné le public et les critiques avec son rôle marquant dans Dans les hauteurs. Son audition ultérieure aurait scellé l’accord selon Deadline, bien que le studio n’ait pas encore fourni de commentaire officiel.

Adil El Arbi et Bilall Fallah (Mauvais garçons pour la vie) dirigent Fille chauve-souris sur un scénario de Christina Hodson (Oiseaux de proie, Le flash). Kristin Burr est à bord pour produire. Aucune information supplémentaire sur le casting n’a encore été annoncée et les détails de l’intrigue sont toujours secrets. Ce que l’on sait, c’est que le film suivra Barbara Gordon, la fille du commissaire Jim Gordon qui revêt la cape et le capuchon en tant que Batgirl.

Créée par Bill Finger et Sheldon Moldoff, Batgirl apparaît dans les histoires de DC Comics depuis ses débuts dans Homme chauve-souris N° 139 en 1961. Initialement, son identité secrète s’appelait Betty Kane, bien que Barbara Gordon soit depuis devenue la version la plus établie du personnage. Elle est souvent laissée paralysée par le Joker dans de nombreux Homme chauve-souris bandes dessinées, jeux vidéo et films d’animation, bien qu’elle continue d’aider Batman dans sa lutte contre le crime sous le nouveau nom d’Oracle.

Le dernier live-action Barbara Gordon, alias Batgirl, a été joué par Yvonne Craig dans la troisième saison de l’original Homme chauve-souris Séries télévisées. Dans les années 1997 Batman et Robin, Alicia Silverstone a joué une version de Batgirl dont le vrai nom était Barbara Wilson. Dina Meyer a joué la version Oracle de Barbara dans la série télévisée originale Birds of Prey et Jete Laurence a joué une Barbara pré-Batgirl dans la série prequel Gotham. Dans Titans saison 3, Barbara sera jouée par Savannah Welch, bien que cela se produise après qu’elle a été paralysée et a pris sa retraite en tant que Batgirl.

Étoile montante, Leslie Grace est surtout connue pour son rôle de Nina Rosario dans l’adaptation cinématographique de Jon M. Chu de la comédie musicale Tony de Lin-Manuel Miranda. Dans les hauteurs. Le film a été très apprécié des critiques, Grace en particulier étant très acclamée. Grace est également une auteure-compositrice-interprète accomplie, ayant remporté trois nominations aux Latin Grammy Awards. Elle a remporté le prix de la meilleure collaboration aux Nickelodeon Mexico Kids’ Choice Awards en 2018 pour la chanson « Lo Siento » avec Super Junior et Play-N-Skillz.

Une date de sortie officielle sur HBO Max n’a pas été fixée pour Fille chauve-souris, mais il a été rapporté que le film est prévu pour la sortie 2022-2023 de Warner Bros. Pictures. Il reste à voir si le film sera directement lié au DCEU et si nous pourrions voir Grace dans d’autres projets chez Warner Bros. et DC Films. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

