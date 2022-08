Leslie Grace brise le silence sur l’annulation de Batgirl et remercie les fans pour leur amour

Warner Bros. Discovery a envoyé des ondes de choc dans l’industrie cinématographique lorsqu’il a récemment mis de côté le prix de 90 millions de dollars Fille chauve-souris film. Le film a terminé le tournage plus tôt cette année et était en post-production lorsque le studio a « aveuglé » non seulement les fans mais aussi les acteurs et l’équipe avec l’annulation.

Fille chauve-souris conduire Leslie Grace, qui a surmonté le contrecoup raciste après son casting dans le film, était ravie de donner vie au super-héros emblématique de DC et a même taquiné les discussions sur une suite en avril. Mais tout cela n’a servi à rien, car Fille chauve-souris ne verra jamais le jour, ni en salles ni en streaming. Grace a réagi aux nouvelles sur Instagram hier soir, téléchargeant des clips BTS candides du film et remerciant les fans pour leur amour et le Fille chauve-souris acteurs et équipe pour leur travail acharné.

« Querida familia ! Dans la foulée des nouvelles récentes sur notre film ‘Fille chauve-souris« Je suis fier de l’amour, du travail acharné et de l’intention que tous nos incroyables acteurs et notre équipe infatigable ont mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse. Je me sens béni d’avoir travaillé parmi des grands absolus et d’avoir forgé des relations pour toute une vie dans le processus ! A chaque Fille chauve-souris fan – MERCI pour l’amour et la conviction, qui m’ont permis de prendre le cap et de devenir, comme Babs l’a dit le mieux, « mon propre putain de héros! » ‘Fille chauve-souris pour la vie!' »

Fille chauve-souris devait être un véhicule vedette pour Leslie Grace après son rôle d’évasion dans la comédie musicale de 2021 Dans les hauteurs. Fille chauve-souris a également présenté Brendan Fraser en tant qu’antagoniste principal, Firefly, dans l’un de ses premiers rôles hollywoodiens grand public en une décennie, aux côtés de JK Simmons, Jacob Scipio, Ivory Aquino et Michael Keaton en tant que Batman du classique de 1989.

Alors que Fille chauve-souris était destiné à des débuts exclusifs sur HBO Max, il avait également les attributs d’un blockbuster théâtral, en particulier avec Keaton reprenant son rôle de Batman. Même les fans sceptiques étaient derrière le film après avoir été témoins de l’enthousiasme de Grace et du duo de réalisateurs du travail précédent d’Adil El Arbi et Bilall Fallah dans Mauvais garçons pour la vie et Mme Marvel. Espérons que cette décision controversée ne se répercutera pas sur Grace et les talents des cinéastes.





L’annulation de Batgirl aura un impact financier négligeable sur la découverte de Warner Bros.

Fille chauve-souris est probablement le film le plus gros et le plus cher à avoir jamais été tué en post-production à Hollywood. Mais selon Variety, Warner Bros. Discovery ne souffrira pas au moins financièrement des conséquences. Pourquoi? En raison d’une échappatoire appelée déduction fiscale. Fille chauve-souris a été éclairé par le régime précédent de Warner Bros. et était censé être une sortie en streaming uniquement, mais après la fusion de Discovery, le nouveau PDG David Zazlav a exigé que tous les films de DC sortent en salles.

À ce moment, Fille chauve-sourisLe budget de avait grimpé à près de 100 millions de dollars et aurait doublé par rapport aux coûts de marketing requis pour la diffusion en salles. De plus, le film n’était pas assez grand pour justifier une sortie en salles en premier lieu et était devenu trop coûteux pour le streaming. Et combiné avec les mauvais dépistages, Fille chauve-souris a été considéré comme un désastre complet, donc plutôt que de dépenser plus d’argent pour retravailler le film, WBD a décidé de le supprimer complètement.





S’il est peu probable que le studio revienne sur sa décision – le nouveau PDG semble particulièrement sévère – la demande des fans ne doit pas être sous-estimée. #SauvegarderFille chauve-souris est déjà tendance sur Twitter et prend de l’ampleur. Mais pour l’instant, Fille chauve-souris est officiellement mort.

