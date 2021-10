Leslie Grace a parlé de Batgirl et la première du film a été confirmée pour 2022

Bandes dessinées à courant continu

© DC ComicsArt conceptuel du film

Il y a quelque temps, le film de Fille chauve-souris, Protagonisée par leslie grâce, qui ira directement sur la plateforme de streaming HBO Max et ça ne passera pas par le cinéma. Le film aurait la participation de JK Simmons Quoi Jim Gordon, ce qui laisse supposer que l’héroïne fera partie de la DC Univers étendu et cela Homme chauve-souris dans son histoire se trouve la version jouée par Ben affleck. Cette dernière est pure spéculation.

En parlant avec Elle Women in Hollywood, ils ont confirmé la sortie du film pour 2022 et l’actrice a passé en revue le tournant de sa carrière d’actrice professionnelle, le film. Dans les hauteurs, ce qui signifiait la possibilité d’être sélectionné pour donner vie à Barbara Gordon dans le projet de DC Univers étendu. Que ressent la jeune femme lorsqu’elle doit parler de Fille chauve-souris? Enthousiasme!

Leslie Grace enthousiasmée par Batgirl

«Je ne peux pas croire que Batgirl et moi sommes sur la même ligne. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont fait confiance à mon potentiel. Je travaille très dur et j’étudie dur pour ne décevoir personne », étaient les mots que Leslie a choisis pour faire référence à ce cadeau qui la trouve jouant l’un des personnages clés de ce qu’on appelle la Bat-Family.

La vérité est que l’interprète a reconnu que dans le passé elle n’avait jamais eu l’habitude de lire des romans graphiques et qu’elle passe actuellement en revue beaucoup de documents de CC pour suivre le film. « J’ai toujours aimé l’idée des super-héros, mais je n’ai pas grandi dans un foyer dominicain typique en lisant des bandes dessinées ou en regardant des séries animées à la télévision. Alors maintenant, je fais des recherches et j’apprends sur les univers parallèles. »dit Grâce.

Petite anecdote de l’actrice : avec sa meilleure amie, Nadia, on les surnommait Batman et Robin pendant qu’ils jouaient dans la jeep noire de Leslie qu’ils baptisèrent Grace-Mobile. Maintenant que tu as le rôle de Fille chauve-souris dans le DCEU, l’amie de l’actrice lui a dit : « Tout ce temps, nous avons manifesté cela ». Était-ce une prémonition ? L’interprète est contente de tout ce qu’elle a à vivre et se prépare consciencieusement à nous donner la meilleure version de Barbara Gordon.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂