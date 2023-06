Leslie Bibb rejoint le juré n°2 de Clint Eastwood

Le casting de Juré n°2 continue de s’étendre. La date limite rapporte que Leslie Bibb (L’héritage de Jupiter) a signé pour un rôle dans le film du réalisateur Clint Eastwood. Le projet a été promu comme le dernier film d’Eastwood en tant que réalisateur, et il produira également aux côtés de Tim Moore, Jessica Meier, Adam Goodman et Matt Skiena. Ellen Goldsmith-Vein et Jeremy Bell sont les producteurs exécutifs. Le film est écrit par Jonathan Abrams.





Pendant ce temps, le mot est L’agent de nuit la star Gabriel Basso est également en pourparlers pour un rôle dans Juré n°2, mais n’a pas encore officiellement signé. Les autres membres de la distribution qui ont été annoncés pour le film incluent Nicholas Hoult (Renfield), Toni Collette (Héréditaire), Zoey Deutch (Le politicien), et Kiefer Sutherland (Trou de lapin).

Bibb est déjà apparue dans l’univers cinématographique Marvel avec son rôle de Christine Everhart dans le Homme de fer films. Elle a repris le rôle en exprimant le personnage de la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…? sur Disney+. Bibb aurait également un rôle principal dans la série de super-héros de Netflix L’héritage de Jupiter et plus récemment a joué dans la nouvelle série comique sur le lieu de travail du streamer L’idiot préféré de Dieu. L’actrice joue également dans la nouvelle comédie cinématographique À propos de mon père avec Robert De Niro, Sebastian Maniscalco et Kim Cattrall.

« Le film est vraiment génial », a récemment déclaré Bibb à 45secondes.fr à propos de son rôle dans À propos de mon père. « Mais celui-ci [Kim Cattrall] et Bob [De Niro] ensemble sont si amusants. Cette scène où ils fument des cigares… Et quelqu’un m’a dit : ‘Kim, tu le laisserais vraiment te couper [character’s] cheveux?’ Et j’étais comme, ‘Avez-vous voir la scène qu’ils avaient avant? Ils ont une alchimie folle. Ils fument des cigares. C’est à ce moment que vous avez vu tomber le rideau de Tigrou. C’était vraiment cool. Et David Rasche est tellement drôle et fou. Tout le monde est vraiment bon dans le film.





Juré n°2 : Le dernier film de Clint Eastwood ?

Juré n°2 suit l’homme de la famille Justin Kemp (Hoult), quelqu’un qui, « alors qu’il était juré dans un procès pour meurtre très médiatisé, se retrouve aux prises avec un grave dilemme moral… un qu’il pourrait utiliser pour influencer le verdict du jury et potentiellement condamner – ou libérer – le mauvais tueur. » Basso jouerait l’homme jugé s’il signe.

Eastwood lui-même n’est pas sorti publiquement et a déclaré que Juré n°2 sera son tout dernier film en tant que réalisateur, donc même si le film est promu de cette façon dans son développement, certains fans peuvent choisir de croire cela quand ils le voient. À 93 ans, Eastwood semble plus impatient de revenir sur le plateau pour travailler sur Juré n°2 qu’il doit se détendre et le raccrocher par la suite. Le temps nous le dira, mais ce ne serait pas une grande surprise si Eastwoood annonçait un autre film après la fin de la production de celui-ci.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Juré n°2. Pour en savoir plus sur Leslie Bibb, vous pouvez la voir dans la prochaine série Apple TV + Palme Royale.