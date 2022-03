L’escroc Tinder de Netflix poursuivi en justice par la vraie famille du magnat du diamant

Dès sa libération, il a recommencé la ruse, avant d’être arrêté en Grèce pour usage de faux passeport. Il n’a purgé que cinq mois dans une prison israélienne et ses victimes ont dû faire face aux dégâts.

Les avocats de la famille ont déposé une plainte pénale devant le tribunal de première instance de Tel-Aviv et ont accusé Simon d’utiliser leur nom de famille à des «fins criminelles».

Dans une déclaration traduite de l’hébreu, M. Ophir a révélé que la famille « a l’intention de faire don de l’argent qu’elle obtient [from Hayut] à ses autres victimes ».

« Je vous souhaite une excellente et magnifique journée, tout le monde. Prenez soin de vous. »

Un cri vidéo du fraudeur condamné vous coûtera au moins 277 AUD (148 €), ou au nord de 1 389 AUD (751 €) si vous êtes une entreprise et que, pour une raison quelconque, vous souhaitez exposer vos employés à ce type.

Parler à Inside Edition, Leviev, a déclaré: « Je ne suis pas un escroc Tinder. Je ne suis pas un imposteur et je ne suis pas un imposteur. Les gens ne me connaissent pas – ils ne peuvent donc pas me juger.