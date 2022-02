L’escroc Tinder a réagi à la série Netflix avant de supprimer Instagram

Il a été révélé qu’il était un fugitif dans plusieurs pays et qu’il avait fui Israël après avoir été accusé en 2011 de vol, de faux et de fraude. En 2015, il avait également été reconnu coupable d’avoir fraudé trois femmes en Finlande, où il avait été condamné à deux ans.

Hayut a finalement été arrêté avec un faux passeport en Grèce en 2019 avant d’être extradé vers Israël et condamné à 15 mois de prison pour vol, fraude et falsification de documents.

Avant de supprimer son compte Instagram, il a remercié les gens pour leur « soutien » et a promis : « Je partagerai ma version de l’histoire dans les prochains jours lorsque j’aurai trouvé la manière la meilleure et la plus respectueuse de le dire, à la fois aux parties concernées. et moi-même. »