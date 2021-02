L’escouade suicide est terminée, James Gunn félicite Warner Bros pour ne jamais interférer

Warner Bros. a toujours été salué pour être un studio dirigé par des réalisateurs, travaillant avec des cinéastes d’auteur comme Christopher Nolan et Matt Reeves. Malheureusement, leur liste de films DCEU a été entravée par des accusations d’interférence de studio brutale, de Suicide Squad à Ligue de justice. À tel point que lorsque le réalisateur James Gunn a récemment déclaré à un fan sur Twitter que son prochain film La brigade suicide est terminé, Gunn a fait tout son possible pour assurer aux fans que son film n’a été en aucune façon perturbé.

« #TheSuicideSquad est entièrement terminé et coupé et j’ai fait chaque choix et ils n’ont jamais une seule fois même légèrement interféré. Ils ont donné très peu de notes – elles étaient généralement bonnes et mineures et je les ai prises si je le voulais et je ne l’ai pas fait si je ne le faisais pas ‘ Je ne veux pas. Warners était créative incroyable. «

Depuis le début de ses fiançailles avec Warner La brigade suicide, James Gunn a pris soin de souligner que le film est un projet passionnel pour lui, et il n’a accepté de se joindre qu’à lui parce que le studio lui a assuré qu’il aurait libre cours pour faire le film qu’il voulait faire.

Il reste à voir à quel point le film résultant sera populaire auprès du public. Mais peu importe sa réception, La brigade suicide promet d’être entièrement vintage, à cent pour cent un film « James Gunn ». Dans une interview précédente, Joel Kinnaman, qui reprendra son rôle de Rick Flag, avait confirmé que le ton drôle et noté R de La brigade suicide que les fans verront, c’est exactement ce que Gunn voulait que le film soit.

« Je ne pense pas [Gunn] a dû compromettre un iota de sa vision. Il doit vraiment faire exactement ce qu’il voulait. Et ce sera certainement le film le plus gros budget classé R jamais réalisé. Et c’est fortement coté R et super idiot. C’est vraiment un humour enfantin et enfantin et ça trouve aussi ces moments profonds où l’on est vraiment ému émotionnellement. Et puis c’est super violent et puis c’est encore vraiment idiot … Chaque personnage est tellement ridicule. «

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Steve Agee comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, Taika Waititi et Storm Reid.

Le film raconte l’histoire d’un groupe de mercenaires qui sont utilisés par le gouvernement pour mener des opérations secrètes qui ne sont pas strictement de nature légale, cette fois sur une île mystérieuse. La brigade suicide devrait arriver dans les salles et sur HBO Max le 6 août.

