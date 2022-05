L’Escalier n’est plus: quel est le plus regardé de HBO Max la semaine dernière

hbo max

HBO Max a été créé L’escalier, une série qui pendant deux semaines a été la plus regardée sur la plateforme, mais maintenant elle a été largement dépassée. Découvrez quelle production a fait sensation ces derniers jours.

©IMDBColin Firth et Toni Collette

Le 5 mai, il y a moins d’un mois, HBO Max a ajouté la série à son catalogue L’escalier. Cette fiction, qui sort un épisode par semaine, compte déjà cinq publications à son actif et fait fureur auprès des téléspectateurs. Protagonisée par Colin Firth Oui Tony Colettela bande raconte l’histoire vraie de la mort suspecte de Kathleen Peterson, l’épouse du célèbre écrivain Michael Peterson.

A tel point que, comme on le voit bien, L’escalier Il est basé sur le cas réel qui a secoué les États-Unis en décembre 2001. Selon l’histoire, à cette époque, Michael Peterson, qui dans la série est personnifié par Colin Firth, a appelé les autorités pour déclarer la mort de sa femme. Cependant, la police l’a pris comme suspect dans la mort de Kathleen (Toni Collette) car ils ne croyaient pas son témoignage selon lequel il était tombé dans les escaliers.

Et, à partir de là, des milliers de théories et de spéculations ont été générées sur ce qui s’était passé, parmi lesquelles le fait qu’il l’avait assassinée et fait semblant de la faire tomber dans les escaliers. Pour cela, hbo max n’a pas hésité à se faire l’écho de ce drame réel et à l’immortaliser L’escalier, cette création qui fait fureur. De plus, elle atteint un tel point que pendant deux semaines, elle a été la série la plus regardée sur la plateforme, surpassant toute autre production. Cependant, ce succès a pris fin et un film est venu qui l’a largement dépassé.

+ Le film le plus regardé sur HBO Max la semaine dernière :

Dans les derniers jours, la production qui a dépassé L’escalier il a été Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l’Anneau : Extended Edition. Ce film a une durée de 178 minutes, soit un total de 3 heures 48 minutes, dans lequel de nouvelles aventures de Frodon sont racontées. Le film a été créé à l’origine en 2001 étant une fureur au box-office, mais maintenant, les fans de la saga l’ont à nouveau accueilli complètement heureux dans hbo max.

De quoi s’agit-il? Pour ceux qui ne l’ont pas vu, le synopsis officiel de Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l’AnneauIl dit: « Frodon se lance dans une dangereuse mission pour détruire le légendaire Anneau Suprême. Si Sauron obtient l’Anneau, la Terre du Milieu sera condamnée”. Sans aucun doute, c’est l’un des films les plus acclamés par le public et, clairement, les statistiques de hbo max Ils le prouvent à nouveau.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂