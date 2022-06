L’Escalier : « Ça n’a jamais été le but de blâmer quelqu’un »

Il y a quelques semaines, hbo max a lancé une nouvelle mini-série centrée sur une affaire controversée aux États-Unis où un écrivain célèbre nommé Michel Peterson Il a été accusé du meurtre de sa femme au pied des escaliers de leur maison à Durham, en Caroline du Nord. Après le procès (qui a été télévisé), l’homme a été condamné à la prison à vie même après avoir répété à maintes reprises qu’il était innocent. Colin Firth et Toni Collette sont ceux qui dirigent L’escalierla production de Champs Anthony chargé de représenter ce fait.

L’événement tragique qui relate L’escalier Il a eu lieu en 2001, dans la ville mentionnée de Caroline du Nord. La série reflète à la fois les mécanismes potentiels par lesquels Kathleen PetersonColette a perdu la vie ou a été tué, en plus de montrer à quoi ressemblait le lien entre les deux, la vie qu’ils avaient et quelle était la vie de Michael PetersonFirth après la mort de sa femme. Ce jeudi, le huitième et dernier épisode de la série sera diffusé.

L’une des actrices qui faisait partie de la série de hbo max il a été Monika Gosman (homme)qui a parlé avec spoilers à propos de ce que c’était que de se préparer pour cette histoire et de ce que c’était que de le tourner. « Michel Peterson c’est un tel personnage, toute l’histoire est tellement bizarre et aussi, ce qui m’a amené à faire ça, c’est le fait que c’était le deuxième cas qui était montré à la télévision. Le premier était JO Simpson et c’était le deuxième, ou peut-être le troisième. Mais c’était assez nouveau. De plus, les gens à la cour étaient si intéressants et l’histoire si bizarre, ça m’a attrapé. »assuré.

Combien de recherches avez-vous faites pour entrer dans le personnage que vous aviez dans cette série ?

J’ai fait beaucoup de recherches, mais pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Il m’a vraiment eu, l’histoire m’a eu. J’ai tout vu… Tout ce qui a été enregistré se trouve sur Internet. Vous n’avez pas à faire beaucoup de recherches, c’est ouvert au public. J’ai commencé à le regarder sans savoir que j’avais le rôle. Je me suis tellement impliqué dans ces personnages, dans cette histoire, que vraiment… Cela arrive parfois, du moins pour moi, qu’on… on ne me propose pas un rôle mais un casting et j’étais tellement intéressé par l’histoire que à la fin je ne m’en soucie pas s’ils me donnent le rôle, je suis intéressé par l’histoire. C’est arrivé avec L’escalier. Parce que le personnage que je joue est un mélange de deux personnages réels, un mélange de deux personnages. J’ai compris ça et j’en ai parlé au réalisateur et il m’a dit : « Oui tu as raison ».

Lequel des deux?

Étaient Barbare… Parce que mon personnage s’appelle agnès, n’existe pas. Étaient Barbare et l’autre blonde dont je ne me souviens pas.

Qu’en est-il de la perception de l’affaire ? La série a-t-elle changé votre façon de voir les choses ?

Non, je n’ai toujours aucune idée de qui l’a fait. C’est ce qui est bizarre dans l’histoire, personne ne sait s’il l’a vraiment fait. Mais c’est tout un personnage… La façon dont il l’a fait… Quand on regarde la série, je vous conseille de regarder le documentaire car c’est intéressant de voir comment un scénariste peut… C’est comme un acteur, je connais des gens, d’autres acteurs avec qui je parle qu’ils deviennent fous. Je me souviens d’une actrice, maintenant elle a cessé d’agir. Lors des funérailles de sa mère, elle s’est rendu compte qu’elle regardait comment les gens réagissaient à l’avoir dans sa boîte à outils d’acteur. C’est fou, ça fait peur. Toute votre vie devient une étude de cas.

Aviez-vous une théorie en tant que casting, en équipe ? Ils ont travaillé avec une théorie en tête, comme « pour nous c’est lui qui l’a fait » ou « c’est comme ça que ça s’est passé et on va travailler dans ce sens ».

Oui, Champs Anthony qu’il est un réalisateur incroyable, un jeune homme très talentueux, qui a également écrit la série. Il a passé de nombreuses années là-dessus. Je me souviens que nous avons eu des lectures l’été dernier, à cette époque, par Zoom parce que, vous savez, le coronavirus. Et nous a dit : « Je ne sais pas s’il l’a fait, je ne suis toujours pas sûr ». Nous en discutons. Le but n’a jamais été de blâmer quelqu’un ou de dire : « La justice a fait ce qu’il fallait, il l’a fait »Soit, « non, le pauvre était en prison sans le faire ». C’était plus à propos de l’époque et de ces gens qui agissaient, non pas comme s’ils étaient réels mais comme s’ils agissaient. Et c’est intéressant parce que maintenant nous avons Johnny Depp et Amber Heardet c’est comme… quelle coïncidence intéressante.

Comme c’est juste…

Et combien est une mise en scène, combien est vrai et combien est faux. Combien est vraiment pour le divertissement. Parce qu’en Allemagne, il n’est pas permis de voir un cas, que les caméras soient à l’intérieur et le montrent à la télévision.

Vous avez travaillé avec un excellent casting. Que pouvez-vous me dire à propos de cela?

touchons du bois J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec des collègues formidables, non seulement parce que ce sont de grands noms, mais aussi parce que ce sont des gens formidables. Colin Firth Il était le plus ouvert, il m’a approché pour me parler, intéressé à faire connaissance avec la personne. Surtout dans la scène judiciaire. Aussi Michel Stuhlbarg, qui jouait l’avocat, un collègue fantastique, très ouvert. Nous la passons à merveille. C’était très amusant au-delà de faire une scène très sérieuse, dans laquelle nous nous détestions. Lorsque la caméra a été éteinte, nous avons fait des blagues. C’était presque comme un cours de théâtre où tout le monde se connaît et passe un bon moment parce qu’ils jouent et se sentent à l’aise. Une énergie s’est créée qui m’a permis de travailler très confortablement. Parce qu’il y avait de la confiance et du soutien entre tous.

+Le documentaire, un personnage de L’Escalier

En 2018, Netflix a créé une docu-série qui décrivait l’histoire derrière l’affaire de Michel Peterson. Cette série a servi à construire une autre partie de la production de hbo max: les responsables du documentaire (qui porte le même nom que la mini-série) apparaissent comme des acteurs dans la série Champs Anthony. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez le trouver dans le catalogue de le N rouge.

Je vous ai dit que je n’avais pas vu le documentaire, mais j’ai mes raisons. Que recommanderiez-vous de regarder en premier ?

Mon Dieu, je ne sais pas s’il existe une recette. Je ne sais pas. Je peux seulement dire ce que j’ai fait, que j’ai vu le documentaire en premier, évidemment. Mais je ne sais pas ce qui est mieux, bonne question.

Pour moi, c’est parce que je ne veux gâcher aucun résultat…

OK, bien sûr.

Dans votre cas, parce que vous avez dû étudier pour connaître votre personnage. Il fallait en savoir le plus possible. Mais peut-être qu’en tant que public, si vous n’avez pas vu le documentaire, vous pouvez voir ce qui s’est passé dans la vraie vie.

Oui, peut-être que votre chemin est celui qui facilite les choses pour la série, pour nous. Parce que souvent, lorsque vous voyez l’original, vous avez votre propre vision de la façon dont il devrait être transformé en quelque chose. Si vous ne les avez pas, vous êtes moins critique. C’est comme lire un livre qui est ensuite adapté. Les gens qui lisent Le Parrain sont souvent très déçus… Bon, je ne sais pas comment ça peut arriver parce que c’est un de mes films préférés.

C’est arrivé aussi avec Harry Potter…

Oui biensur. Donc, parfois, les gens sont déçus parce qu’ils ont leurs propres idées sur la façon de le transformer en une œuvre d’art. Mais, le documentaire est différent, car dans la série L’escalier, l’histoire du documentaire en fait partie. C’est la grande différence. Contrairement à cela où vous n’avez que le documentaire, vous ne connaissez pas les gens derrière le documentaire. Dans notre série, vous rencontrez les gens derrière le documentaire et c’est très important. Ensuite, il y a plus d’histoire dans L’escalier que dans le documentaire.

Oui, c’est comme si le documentaire était un autre personnage, en fait.

Oui tout à fait.

