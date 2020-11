L’ESA signe un accord de 102 millions de dollars avec une start-up suisse pour ramener les déchets spatiaux

L’équipe de nouvelles de tech227 nov.2020 18:03:18 IST

L’Agence spatiale européenne (ESA) a signé un contrat de 86 millions d’euros (102 millions de dollars) avec ClearSpace SA pour ramener une grande quantité de déchets orbitaux sur Terre. ClearSpace est une startup suisse qui assure la maintenance en orbite et l’enlèvement des débris spatiaux et a été sélectionnée par l’ESA en 2019 pour cette mission. Clearspace-1 sera lancé en 2025.

Les objets fabriqués par l’homme qui sont en orbite autour de l’espace, en particulier sur l’orbite terrestre, sont appelés débris spatiaux. Il peut également s’agir de débris naturels de météorites. La NASA a estimé qu’il y avait plus de 20 000 morceaux de débris plus gros qu’une balle molle actuellement en orbite autour de la Terre. Il continuera à se développer à mesure que l’industrie spatiale commerciale se développera et que de plus en plus de fusées seront lancées en orbite et dans l’espace lointain.

Certains de ces débris se déplacent à des vitesses allant jusqu’à 28 163 km / h (17500 mph) et sont suffisamment rapides pour qu’un débris orbital relativement petit endommage un satellite ou un vaisseau spatial. Cela crée un environnement dangereux pour les satellites, qui sont positionnés et fréquemment déplacés pour s’adapter à la trajectoire orbitale des débris en orbite.

L’ESA a déclaré que l’accord avec ClearSpace SA conduirait à la «première mission active d’enlèvement des débris» et qu’un vaisseau spatial sur mesure capturera et abattre une partie d’une fusée autrefois utilisée pour mettre un satellite en orbite.

Les experts avertissent depuis longtemps que des centaines de milliers de débris spatiaux entourant la planète – y compris le miroir perdu d’un astronaute – constituent une menace pour les satellites en fonctionnement et même la Station spatiale internationale. Plusieurs équipes travaillent sur des moyens de s’attaquer au problème.

La cible: Vespa

La mission ciblera le Vespa (Vega Secondary Payload Adapter). Il a été utilisé pour contenir puis libérer un satellite en 2013. Il pèse environ 112 kilogrammes (247 livres), ce qui est presque la taille d’un petit satellite.

Selon le communiqué de presse, l’objet a été laissé sur une orbite d’élimination progressive d’environ 801 km par 664 km d’altitude.

Nouvelle façon de faire les choses

Cet accord avec l’ESA montre également qu’elle adopte une voie similaire que la NASA, et plus récemment l’ISRO, a empruntée en intégrant les acteurs commerciaux pour concevoir, construire et exploiter une mission tout en obtenant les fonds nécessaires de l’agence spatiale gouvernementale. Avec la prochaine mission de retour des débris, l’ESA a signé un contrat de service de bout en bout avec ClearSpace au lieu de développer son propre vaisseau spatial et tous les autres instruments nécessaires à la mission.

Selon un communiqué de presse, L’ESA a acheté «la mission initiale» et apportera son expertise dans le cadre du projet d’enlèvement actif de débris / entretien en orbite (ADRIOS) dans le cadre du programme de sécurité spatiale de l’ESA. Cependant, la startup devra lever ses propres fonds pour le «reste du coût de la mission» par l’intermédiaire d’autres investisseurs.

Ils bénéficieront également de l’aide d’autres entreprises de Suisse, de République tchèque, d’Allemagne, de Suède, de Pologne, du Royaume-Uni, du Portugal et de Roumanie.

