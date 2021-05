L’ESA s’associe à une start-up pour lancer la première mission d’élimination des débris en 2025

La récente chute sur Terre d’une énorme fusée chinoise a renouvelé les inquiétudes concernant les dangers des débris spatiaux et un projet de l’Agence spatiale européenne pourrait être en mesure d’aider.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé son intention de lancer un débris spatiaux mission de déménagement en 2025 avec l’aide d’une start-up suisse appelée ClearSpace. La mission, doublé ClearSpace-1 , utilisera un robot expérimental à quatre bras pour capturer un adaptateur de charge utile secondaire Vega (Vespa) laissé par Lanceur Vega de l’ESA en 2013. Le morceau de débris spatial est situé à environ 800 kilomètres au-dessus de la Terre et pèse environ 220 livres. (100 kilogrammes).

« Pensez à toutes les captures orbitales qui ont eu lieu jusqu’à présent et elles ont toutes eu lieu avec des objets cibles coopératifs et entièrement contrôlés », Jan Wörner, directeur général de l’ESA à l’époque, a déclaré dans un communiqué de décembre de l’agence spatiale. « Avec les débris spatiaux, par définition, aucun contrôle de ce type n’est possible: au lieu de cela, les objets sont à la dérive, basculant souvent au hasard. »

L’ESA a récemment signé un contrat de 104 millions de dollars (86 millions d’euros) avec ClearSpace pour accomplir cet exploit. L’équipe utilisera le robot ClearSpace-1 pour capturer Vespa de l’orbite terrestre basse et faites-le glisser dans l’atmosphère terrestre, où les deux vaisseaux spatiaux vont brûler. Si tout se passe comme prévu, la mission sera le premier retrait d’un morceau de débris spatiaux précédemment généré de l’orbite, selon le communiqué.

« Cette première capture et élimination d’un objet spatial non coopératif représente une réalisation extrêmement difficile », a déclaré Wörner dans le communiqué. « Le nombre global de satellites devant augmenter rapidement au cours de la prochaine décennie, des enlèvements réguliers deviennent essentiels pour garder les niveaux de débris sous contrôle, pour éviter une cascade de collisions qui menacent d’aggraver le problème des débris. »

L’orbite terrestre basse est encombré de débris , allant des satellites inactifs aux étages supérieurs des lanceurs et des bits abandonnés laissés par la séparation. Ces débris spatiaux se déplacent à des dizaines de milliers de kilomètres par heure et pourraient entrer en collision et endommager les satellites actifs et les engins spatiaux sur leur chemin.

«À des vitesses orbitales, même une vis peut frapper avec une force explosive, qui ne peut pas être protégée par les concepteurs de mission; au lieu de cela, la menace doit être gérée par le élimination des débris », a déclaré Luc Piguet, fondateur et PDG de ClearSpace, dans le communiqué.« Notre conception de «dépanneuse» sera disponible pour dégager les orbites clés des débris qui pourraient autrement les rendre inutilisables pour de futures missions, éliminant les risques et responsabilités croissants pour leurs propriétaires et au bénéfice de l’industrie spatiale dans son ensemble. Notre objectif est de créer des services en orbite abordables et durables. «

C’est la première fois que l’ESA paie pour un contrat de service comme celui-ci au lieu d’acquérir et de gérer directement l’ensemble de la mission. L’agence spatiale affirme que cette nouvelle façon de faire des affaires est la première étape vers l’établissement d’un nouveau secteur commercial dans l’espace, selon le communiqué.

En plus du contrat avec l’ESA, ClearSpace s’appuiera sur des investisseurs commerciaux pour couvrir les frais de mission. Dans le cadre de l’initiative Clean Space et du projet Active Debris Removal / In-Orbit Servicing (ADRIOS) de l’ESA, l’agence spatiale fournira des technologies essentielles, y compris des conseils avancés, les bras robotiques, la navigation, les systèmes de contrôle et l’IA basée sur la vision, ce qui permettra ClearSpace-1 à attrape sa cible de manière autonome .

Vespa est une première cible raisonnable pour ClearSpace-1 étant donné qu’il s’agit d’une forme relativement simple, d’une construction robuste et de la taille d’un petit satellite. Si tout se passe comme prévu, l’équipe peut tirer parti de la même technologie pour capturer des morceaux de débris spatiaux dans les futures missions. L’équipe prévoit de tester d’abord ClearSpace-1 sur une orbite inférieure d’environ 500 km (310 miles), avant de lancer la mission de capture de Vespa en 2025.

« Le plan est que cette capture pionnière constitue la base d’une analyse de rentabilisation récurrente, non seulement pour l’élimination des débris par des acteurs spatiaux responsables dans le monde entier, mais aussi pour la maintenance en orbite », a déclaré Luisa Innocenti, chef du bureau des espaces propres de l’ESA. dans la déclaration. « Ces mêmes technologies permettront également le ravitaillement en orbite et entretien des satellites , prolongeant leur vie professionnelle. À terme, nous envisageons cette tendance s’étendant à l’assemblage, la fabrication et le recyclage en orbite. «

