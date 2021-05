L’ESA lance l’hilarante «  European Space-Ody  » avec une retouche sur une chanson classique de Queen

Le groupe de rock légendaire Queen a été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde, et au Agence spatiale européenne (ESA) de contrôle de mission en Europe, les employés ont porté l’un des plus grands succès du groupe aux stars avec un nouveau clip vidéo intitulé « European Space-Ody ».

Pendant leur temps libre, les ingénieurs, scientifiques et autres du Centre européen des opérations spatiales de l’ESA ont présenté cette interprétation humoristique du la chanson à succès du groupe « Bohemian Rhapsody », avec une fusion de missions de l’Agence spatiale européenne comme Éole , Gaia et la terminologie d’un opérateur d’engin spatial.

Par exemple, les paroles finales poignantes de la chanson « Quoi qu’il en soit, le vent souffle » sont remplacées par « Aeolus le vent souffle », tandis que « Rien ne compte vraiment » est remplacé par « Les débits binaires comptent vraiment ».

Il comprend également des images du centre européen des opérations spatiales de l’ESA en Allemagne et des employés interprétant la chanson au chant, à la guitare, à la basse, au piano et à une simulation de batterie composée de modèles de satellites Cluster.

Les employés de l’Agence spatiale européenne recréent la section d’opéra classique du clip vidéo de Queen’s Bohemian Rhapsody. (Crédit d’image: Chaîne Youtube Space Rocks / ESA)

Rosetta Andrea Accomazzo, directeur des opérations de l’engin spatial, a également participé à l’action, chantant « Je dois laisser derrière nous et lancer dans l’espace » derrière le bureau du directeur des opérations aériennes, au lieu de « Je dois vous laisser tous derrière et faire face à la vérité » comme cela avait été écrit à l’origine par le regretté. , le grand chanteur de Queen Freddie Mercury.

Parmi les autres missions de l’ESA mentionnées dans la chanson, citons, BepiColombo , ExoMars , Gaia, Mars Express , METERON et très convenablement, Galilée , un lyrique proéminent dans la section d’opéra originale de la chanson.

Les employés et les musiciens de l’ESA entonnent « European Space-Ody », un passionné de l’espace parodie de la chanson classique de Queen « Bohemian Rhapsody ». (Crédit d’image: Chaîne Youtube Space Rocks / ESA)

Alors, asseyez-vous et profitez de plus de 8 minutes de bonté pour les passionnés d’espace, et regardez même un camée du seul et unique Brian May, le légendaire guitariste et astrophysicien de Queen.

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.