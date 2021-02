L’ESA cherche à recruter de nouveaux astronautes tout en étant plus diversifiée, inclusive après 11 ans

17 févr.2021 11:46:31 IST

L’Agence spatiale européenne organise sa première campagne de recrutement d’astronautes en 11 ans et affirme qu’une plus grande diversité est l’un des objectifs. L’équivalent européen de la NASA cherche à recruter plus de femmes astronautes cette année, ainsi que des personnes handicapées qui ont toujours rêvé d’aller dans l’espace. «Nous regardons vers la Lune … et Mars. Nous avons besoin d’excellents astronautes pour l’avenir », a déclaré mardi le directeur général de l’ESA, Jan Woerner. «Pour aller plus loin que jamais auparavant, nous devons regarder plus loin que jamais.»

Seulement 65 des plus de 560 personnes qui sont jamais allées dans l’espace sont des femmes. Sur ces 65 femmes, 51 étaient américaines. L’ESA n’a envoyé que deux femmes dans l’espace – Claudie Haigneré et Samantha Cristoforetti – et tente désormais de corriger le déséquilibre.

L’agence a également déclaré que «le moment est venu» de mettre les personnes handicapées dans l’espace dans le cadre d’une initiative appelée Projet de faisabilité des parastronautes. Selon l’ESA, c’est la première fois qu’une agence spatiale où que ce soit ouvre le processus de candidature aux personnes handicapées.

«Représenter toutes les parties de notre société est une préoccupation que nous prenons très au sérieux», a déclaré David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique de l’agence. «La diversité à l’ESA ne devrait pas seulement porter sur l’origine, l’âge, les antécédents ou le sexe de nos astronautes, mais aussi peut-être aussi les handicaps physiques.»

L’agence a déclaré que, sur la base des catégories fixées par le Comité international paralympique, elle examinera dans un premier temps les candidatures d’individus présentant une insuffisance des membres inférieurs sous le genou ou la cheville, des différences extrêmes de longueur des jambes ou une hauteur inférieure à 130 centimètres.

L’astronaute britannique Tim Peake a salué cette initiative, affirmant qu’elle «changera, espérons-le, le paysage», de sorte que les gens d’horizons divers «verront qu’en fait il y a là une opportunité de faire partie des nouveaux pionniers européens de l’espace.

Le processus de candidature, selon les responsables de l’agence, prendra environ 18 mois avant qu’une poignée d’astronautes ne soit sélectionnée.

.

