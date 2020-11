Les zombies de l’armée des morts de Netflix sont des promesses pratiques à 90% Zack Snyder

Il fut un temps où les acteurs se faisaient gifler avec du sang et de la saleté, des dents manquantes et sortaient pour jouer aux zombies. De nos jours, la plupart des films de zombies, de Seconde Guerre mondiale à Je suis une légende, utilisez CGI pour donner un look plus surnaturel aux monstres emblématiques du cinéma. Le cinéaste Zack Snyder se prépare pour une suite spirituelle à son film de 2004 Aube des morts avec le prochain film Zombie-Heist Armée des morts. Dans une interview avec TheFilmJunkee, Snyder a révélé comment son nouveau film reviendrait aux effets d’horreur pratiques.

« 90% de nos zombies sont complètement pratiques. La guerre des zombies, les séquences d’action et les combats, mon collaborateur de longue date Damon Caro et moi avons travaillé dur pour créer un chaos de zombies insensé. Le truc dans le film qui, je pense, sera vraiment excitant pour les gens sont le ton. Ce genre de ton où le film s’amuse mais ne se moque pas. Je voulais vraiment faire une folie du genre zombie sans limites. «

Les fans ont déjà eu un aperçu de ce à quoi ressemble l’idée de Snyder d’action de zombies sans retenue. Les directeurs Aube des morts remake a supprimé les zombies lents d’antan, qui pouvaient être facilement évités en marchant rapidement et les ont remplacés par des zombies rapides et prédateurs qui pourraient être sur une victime plus rapidement qu’ils ne réagissent.

Armée des morts est décrit comme un film de braquage, où un groupe de mercenaires prévoit de piller un casino au milieu d’une épidémie de zombies. La prémisse est mûre pour un thriller d’action époustouflant. L’acteur Garrett Dillahunt, qui fait partie du film, avait déjà taquiné comment Armée des morts réinventera le genre du film zombie.

« C’est vraiment différent. Je suis ravi de le voir aussi. Avoir des idées différentes sur les zombies, ce qui est rafraîchissant, je pense, à bien des égards. Et je sais que je dois garder cela si vague. Je suis désolé. Je ne savais pas une des choses qui sortent maintenant. L’année prochaine. Mais ils se sont éloignés de beaucoup de canon zombie normal, que pour une raison quelconque, tout le monde adhère. Et vous vous dites: « Peut-être qu’ils ne le font pas doit être de cette façon. Et si c’était le cas? Oh, c’est une belle ride. « Les zombies sont effrayants. Je vais vous le dire. Les zombies sont vraiment rapides et effrayants. »

Netflix, qui produit le film, parie déjà gros sur le prochain film de zombies de Snyder. Un film prequel et une série animée basée sur Armée des morts ont déjà été éclairés par le géant du streaming. Il semble que Snyder se soit retrouvé à la tête d’une autre énorme franchise alors qu’il se prépare à quitter le DECU avec le prochain Justice League de Zack Snyder.

Basé sur une histoire de Zack Snyder et un scénario de Joby Harold, Armée des morts comprend Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi et Ana de la Reguera. Le film n’a pas encore de date de sortie.

