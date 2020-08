Les zombies arrivent enfin à “ Call Of Duty: Warzone ”

Les zombies arrivent dans Warzone à l’approche de «Call Of Duty: Black Ops Cold War».

Nouvelles passionnantes: les zombies arrivent enfin Warzone, Le jeu Battle Royale gratuit de Call Of Duty.

Warzone lancé quelques mois après Call Of Duty: Guerre moderne en tant que jeu autonome free-to-play étroitement lié au jeu principal. Les passes de bataille saisonnières débloquent des récompenses pour les deux jeux, y compris des skins et des bonus XP, etc.

Je ne sais pas comment cela fonctionnera une fois Black Ops – Guerre froide communiqués. Pourrons-nous toujours acheter un Battle Pass de Modern Warfare si nous voulons nous en tenir à ce jeu? Y aura-t-il deux Battle Pass, un pour Guerre froide et un pour Guerre moderne, tous deux liés à Warzone? Cela semble peu probable, mais cela a du sens.

En tout cas, les choses se réchauffent à l’approche du grand Guerre froide révéler qui aura lieu demain à Verdansk (en jeu dans Warzone).

La date de sortie du jeu a également été divulguée en ligne, nous avons donc maintenant une assez bonne idée du moment où le jeu sera lancé. Saison 5 de Warzone se terminera le 5 octobre (si les tendances tiennent) et la prochaine saison devrait passer Warzone’s Thème Modern Warfare à un thème Black Ops, même si je ne sais toujours pas comment cela fonctionnera.

Maintenant, grâce aux nouveaux modes de fuite, nous avons au moins une idée. Un nouveau mode Zombies Royale a fui et cela ressemble à une explosion. Cela fait partie de plusieurs nouveaux modes que les dataminers ont trouvés dans les fichiers du jeu:

Foyer de pandémie

Guerres blindées de cargaisons / camions

Pillage: Vente de feu

Zombies Royale

La description du mode se lit comme suit: “Les joueurs se transforment en zombies à la mort, mais peuvent redevenir humains en consommant le cœur des joueurs tombés.

C’est donc une tournure intéressante. Les joueurs se transformant en zombies est une excellente idée pour un jeu de bataille royale, mais être capable de redevenir humain ajoute définitivement une certaine saveur. Je me demande combien de fois cela sera possible.

Vraisemblablement, le Goulag est désactivé pour ce mode, mais si c’est comme ça, les joueurs de mécanique de jeu n’auront qu’une seule réapparition. Là encore, il se peut que vous puissiez réapparaître autant de fois que vous le souhaitez tant que vous pouvez consommer un cœur humain avant d’être tué (ce qui est probablement assez difficile car vous n’aurez pas d’arme et vous serez en concurrence avec d’autres morts-vivants. pour les cœurs).

Dans tous les cas, rien n’indique quand ce mode sera mis en ligne. Peut-être qu’il atterrira ce week-end après la grande révélation de la guerre froide, ou peut-être qu’il sera enregistré pour la saison 6 en octobre, ce qui aurait plus de sens à mes plus humbles opinions.

N’oubliez pas de passer demain à Verdansk pour le grand Black Ops – Guerre froide révéler. Rendez-vous dans la Warzone, jeunes padawans.

