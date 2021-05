Les YouTubers euthanasiés un chien après que leur enfant ait été mordu, provoquant des réactions négatives de la part des fans

Les parents populaires des YouTubers Nikki Phillippi et Dan Phillippi font face aux critiques des fans et des adeptes après avoir partagé qu’ils avaient euthanasié leur bull terrier de neuf ans, Bowser.

Le couple, qui vit à Nashville, a déclaré dans une vidéo YouTube émouvante partagée le 3 mai qu’il y avait eu « plusieurs cas » au fil des ans où ils auraient été justifiés de mettre le chien à terre, mais la goutte finale est venue après qu’il ait mordu leur jeune fils, Logan, dans un incident que Dan a qualifié de «défensif».

Dan et Nikki Phillippi n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires de AUJOURD’HUI.

Nikki et Dan Phillippi avec leur autre chien, Zoe. NikkiPhillippi / YouTube

« C’est arrivé d’une manière qui n’a presque pas d’importance, parce que le résultat final était le même, mais dans l’esprit de raconter l’histoire, ce n’était pas comme si Bowser avait attaqué Logan. Logan a essayé de lui prendre de la nourriture », a expliqué Nikki dans la vidéo. Bien que Logan n’ait pas été sérieusement blessé, il a été laissé avec « une marque » sur son visage des dents de Bowser.

Dan a déclaré lors d’un incident précédent, Logan avait également blessé l’oreille du chien, la laissant enflée pendant près d’un mois. Cet incident aurait laissé Bowser avec une cicatrice.

Les Phillippis ont déclaré dans leur vidéo que Bowser était un « ange » qui pouvait « devenir tapageur » ​​dont la personnalité a changé après avoir été attaqué par un autre bull terrier, qui appartenait aux parents de Nikki Phillippi.

« Bowser a été attaqué quand il était un chiot, et nous n’en avons jamais vraiment beaucoup parlé, mais c’était un grand tournant dans la personnalité de Bowser », a déclaré Nikki. « Avant l’attaque, Bowser pouvait aller dans les parcs pour chiens, Bowser était juste plus calme en général, et après l’attaque, cela a juste déclenché quelque chose en lui … Depuis lors, les choses ont vraiment changé. »

Bowser. NikkiPhillippi / YouTube

Le couple a déclaré que s’ils aimaient Bowser, il était devenu difficile de s’occuper de lui une fois qu’ils avaient eu leur fils. Ils ont également dit qu’ils prévoyaient de déménager bientôt et avaient déjà commencé à avoir des conversations sur ce qu’il fallait faire avec Bowser, car « il y a beaucoup à faire pour le transporter ».

« Il a gravement blessé quelques chiens différents, dont (un autre animal de compagnie) Zoe … Nous l’avons fait recoudre plusieurs fois », a déclaré Dan. « C’est un animal si puissant que juste la moindre fraction de seconde, un » Oups, il ne le pensait pas « , ou » Il s’en sort « , ce n’est pas bon. »

En rapport

Le couple a déclaré qu’ils avaient envisagé de réintégrer Bowser, mais que «la société humaine» leur a dit que «ce n’était pas une option», en raison de sa longue histoire avec la famille et de «tous les cas où Bowser avait fait preuve d’agression».

La Humane Society des États-Unis a déclaré AUJOURD’HUI que l’organisation nationale n’était «pas impliquée dans cette affaire». Contactée par AUJOURD’HUI, la Nashville Humane Association a déclaré qu’elle n’avait aucune trace de Dan et Nikki Phillippi et n’était au courant d’aucune conversation sur l’euthanasie de Bowser. Les Phillippis n’ont pas précisé dans la vidéo à quel refuge pour animaux ils s’étaient connectés au-delà de dire «la société humanitaire», et ils n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les Phillippis ont déclaré dans leur vidéo qu’ils avaient décidé de faire euthanasier le chien à la maison.

«C’était le pire jour (mais) c’était incroyable parce que vous savez, tout se termine, et si vous devez avoir une fin, ce que tout fait, c’était une belle et parfaite fin dans notre salon, dans nos bras », a déclaré Nikki. « Nous avons pu le serrer dans nos bras et l’embrasser, le tenir et le remercier. »

En rapport

Le retour de bâton à la vidéo et aux publications sur les réseaux sociaux au sujet de leur décision est venu rapidement.

Les Phillippis avoir tous deux ont défini leurs comptes Instagram comme privés et les commentaires ont été désactivés sous la vidéo YouTube. Sur Twitter, les utilisateurs ont commencé à faire référence à l’incident dans le commentaires des anciens Tweets de Nikki, tandis que Dan semble avoir supprimé son compte. Une pétition de Change.org appelant à la démonétisation de la chaîne YouTube du couple a commencé à circuler, recueillant plus de 12 000 signatures.

Il faut un certain genre de merde pour abattre votre chien après qu’il ait mordu votre bébé (qui attrapait la nourriture du chien), mais c’est un autre niveau de stupide de penser que télécharger une vidéo « émotionnelle » expliquant à quel point c’était tragique est une bonne idée .

Nikki et Dan Phillippi devraient avoir honte. – Abby (@ abb3rz07) 5 mai 2021

Pendant 3 jours, cette histoire de @NikkiPhillippi euthanasier inutilement son bull terrier m’a vraiment secoué au fond et me rend malade. Veuillez les tenir responsables de cette décision cruelle et sachez qu’il existe D’AUTRES OPTIONS. https://t.co/oCKN62VpdB – lauren (@laurDIY) 6 mai 2021

Certains étaient préoccupés par un moment de la vidéo, où Dan a dit qu’il pensait au film « Old Yeller », où un chien est déposé.

« En ce moment, je pense – j’ai grandi avec le film ‘Old Yeller’, et je voulais prendre Bowser par la nuque, l’emmener dans la cour et le poser juste là », a déclaré Dan, vers les 16 minutes de la vidéo.

Toute la partie du vieux hurleur m’a rendu nauséeux – ✨cat milf✨ (@shutupchelsy_) 6 mai 2021

Ouais, il a mentionné dans la vidéo qu’il « regardait le vieux hurler » et qu’il voulait ramener le chien à l’arrière tout de suite et « le faire lui-même », c’est vraiment dégoûtant, certainement l’une des choses les plus rebutantes que j’ai entendues de tout le scénario. 😔 – Katie Ann ❄️🍨 (@KatieeeAnnnnn) 6 mai 2021

D’autres ont critiqué le couple pour avoir eu une séance photo avec le chien avant de l’euthanasier.

Cette fille Nikki Phillippi en train de siroter un café et de discuter de la mise à terre de son chien de 9 ans est SAUVAGE. Elle se plaint que le chien a mordu l’enfant, mais fait une séance photo d’euthanasie avec le chien à 2 pouces de l’enfant? Les gens font vraiment n’importe quoi pour quelques clics. pic.twitter.com/NrnAMfuo4Q – ʕ ꈍᴥꈍʔ (@BasicbitchRosa) 6 mai 2021

Une personne a écrit, en partie, « Dans l’épisode d’influenceurs d’aujourd’hui, il y a la vraie pandémie … @ NikkiPhillippi rabaisse son chien pour avoir mordu son enfant, mais pas avant qu’elle ait une séance photo avec le chien à quelques centimètres de l’enfant que le chien aurait mordu et doit être mis vers le bas pour. «

Certains utilisateurs ont référencé des vidéos où le couple semblait taquiner Bowser avec leur autre chien, Zoe. Un clip semble montrer Dan en train de déplacer le petit chien, pendant que Nikki filme.

Autres créateurs YouTube, y compris Jeffree Star, Rachel Ballinger et Jaclyn Hill, a critiqué le couple sur les réseaux sociaux. Star, qui a plusieurs chiens, mentionné il était « difficile de comprendre (sa) tête » les actions du couple.

Il est difficile de comprendre comment quelqu’un pourrait tuer son propre chien de famille et en tirer du contenu… Ils doivent faire l’objet d’une enquête. En tant que propriétaire de chien dont les animaux sont ma VIE, c’est difficile de comprendre. 💔 – Jeffree Star (@JeffreeStar) 6 mai 2021

Au début de la vidéo, Nikki a déclaré qu’elle s’attendait à un retour de bâton de la décision.

«Ce n’était pas une décision à laquelle nous avons pris une décision à la légère, vous savez, quand ils en ont parlé pour la première fois, et comment tout cela allait se dérouler et juste avoir des conversations autour de cela, l’une des choses que j’ai dites était:« Les gens ne sont pas ». t va l’obtenir, les gens vont être bouleversés », a déclaré Nikki. « Et la réponse de Dan a été ‘Personne ne sera aussi bouleversé que moi.' »

En rapport: