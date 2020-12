Les Xiaomi Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 et 6A seront laissés sans MIUI 12

Avec un catalogue presque infini de terminaux, il était évident que certains Xiaomi et Redmi allaient manquer de MIUI 12 … Et pour commencer, les victimes seront les Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6A et Redmi 6!

Beaucoup de choses ont été dites dans les derniers jours de Mises à jour Xiaomi, et c’est que l’immense catalogue du géant Haidian rend impossible de deviner tous les smartphones de Xiaomi, Redmi et Poco qui recevront Android 11 même pas par élimination.

Une liste publiée dans des fuites il y a quelques semaines et que nous avions déjà commentée, élargie en tout cas a posteriori pour confirmer l’inclusion par surprise du Redmi Note 8, sans préciser en aucun cas quels appareils commençaient à tomber du train MIUI 12 et une liste de nouvelles aussi puissantes que prévu.

C’était une question de temps, de toute façon, avant qu’ils ne commencent à apparaître Noms Xiaomi avec interruption du support dans MIUI 11, et les premiers smartphones à court de mises à jour ont été publiés par les développeurs xda suivant le fil de un message sur la chaîne Mi Fans sur Telegram qui se lisent comme suit:

Veuillez noter que les modèles d’appareils suivants qui étaient à l’origine inclus dans le calendrier de publication de MIUI 12 ne seront pas finalement mis à jour en raison de problèmes de compatibilité et de performances: Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 et Redmi 6A.

Ils sont quatre modèles de coupe de base et appartenant au catalogue de l’entreprise retombées Redmi, deux d’entre eux nés en 2018 et deux autres en 2019, le Redmi 7 et le Redmi Y3, qui contre le pronostic seront ancrés dans MIUI 11 avec un seul mise à jour majeure tout au long de sa vie commerciale.

La décision n’appréciera sûrement pas trop ses utilisateurs, même s’il est également vrai que si les performances n’étaient pas celles attendues dans les tests du fabricant, il vaut presque mieux s’en tenir au firmware qui fonctionne plutôt que d’offrir une mise à niveau avec une expérience limitée ou inadéquate.

Ainsi, aucun des Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 et Redmi 6A ne pourra accéder aux nouvelles animations de MIUI 12, le gestes de navigation améliorés, la nouvelle interface avec un design plus plat, les nouveaux fonds d’écran avec mouvement, les améliorations en matière de confidentialité ou options tant attendues comme la multi-fenêtre… Très mauvaise nouvelle si vous possédez un de ces terminaux, sans aucun doute. Nous sommes désolés!

