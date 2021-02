Les Xiaomi Redmi K40 et K40 Pro apparaissent pour la première fois en images réelles

On peut déjà voir les premières vraies photos des Redmi K40 et K40 Pro après avoir traversé TENAA.

La marque Redmi, après être devenue indépendante de Xiaomi, a continué à se concentrer sur proposer des smartphones milieu de gamme Mais depuis l’année dernière, il a décidé de quitter sa zone de confort et de mettre sur le marché des terminaux haut de gamme. Les Xiaomi Redmi K30 ont déjà des successeurs, les Redmi K40 et 40 Pro dont nous pouvons déjà vous montrer vos premières vraies photos.

Filtrer les premières images réelles de la série Redmi K40 avant sa présentation

Comme nous le disent les gars de XDA-Developers, nous pouvons déjà le voir la conception complète des Redmi K40 et K40 Pro avant sa présentation officielle, grâce à son passage à travers Certification TENAA.

Le premier des appareils qui ont été vus dans TENAA a été identifié avec le numéro de modèle M2012K11AC, qui correspondrait au Redmi K40.

Bien que son passage à travers cet organe ne nous ait pas laissé d’informations sur ses spécifications, à notre connaissance ce terminal disposera d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 870, un module de trois caméras arrière avec un capteur principal de 108 MP et une batterie de 4500 mAh.

Le deuxième smartphone qui est passé par TENAA est identifié avec le numéro de modèle M2012K11C, qui serait le Redmi K40 Pro.

En ce qui concerne les spécifications de cet appareil, grâce à une publication du célèbre Leaker Whylab sur le réseau social chinois Weibo, nous avons appris qu’il aura un Écran AMOLED de 6,81 pouces Avec une résolution 2K de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le processeur Snapdragon 888, jusqu’à 12 Go de mémoire RAM, une triple caméra arrière avec un capteur principal de 108 MP et une batterie de 5000 mAh.

Au début, il avait été divulgué que les Redmi K40 et K40 Pro auraient une triple caméra avec un capteur principal de 48 et 64 MP respectivementMais des informations récentes révèlent que les deux auront un capteur 108 MP.

Comme nous pouvons le voir dans les premières images réelles des Redmi K40 et K40 Pro, ces terminaux suivez la ligne de conception du Xiaomi Mi 11 notamment en ce qui concerne son module de caméra arrière.

Il ne reste que quelques semaines pour la présentation des Redmi K40 et K40 Pro qui aura lieu, selon les informations reçues, 25 février prochain, et dans lequel tous les doutes des nouveaux terminaux haut de gamme de la marque Redmi seront révélés.

